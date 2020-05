Mónica Silva, una martillera de Buenos Aires, denunció malos tratos por parte de policías en Santa Isabel. Estuve retenida, sin agua ni ningún tipo de asistencia, durante horas en un retén en el ingreso a La Pampa por Mendoza. «Fue un trato inhumano, peor que ganado. No tenemos derecho ni a un vaso de agua ni a un sanitario», contó. «Pido que eduquen (a los policías) en valores humanos«, expresó en un video.

Dijo que la cuarentena la atrapó, trabajando, en Mendoza. Allí se quedó hasta ahora en la casa de su madre, pero necesitó regresar a su casa en la ciudad de Buenos Aires para trabajar. Por eso sacó un certificado de circulación nacional para volver.

Ella pensaba pasar por San Luis, pero decidió atravesar La Pampa. “Gendarmería, de San Rafael, Mendoza, me dice que tengo que viajar por La Pampa porque San Luis está cortada. Me dijeron que por Santa Isabel podía pasar. Hasta que llegué al control policial de Santa Isabel…», relató en un video.

Mónica Silva, una martillera de Buenos Aires, denunció malos tratos por parte de policías en Santa Isabel. Estuve retenida, sin agua ni ningún tipo de asistencia, durante horas en un retén en el ingreso a La Pampa por Mendoza. "Fue un trato inhumano, peor que ganado. No tenemos derecho ni a un vaso de agua ni a un sanitario", contó. "«Pido que eduquen (a los policías) en valores humanos", expresó en un video. Más info: https://bit.ly/2WUBG6m Posted by Diario Textual on Tuesday, May 12, 2020

«Como la Policía nunca había visto el certificado Regreso a Casa, no era válido, me dijeron que no era válido», dijo. «Pero les dije que ahí me iba a quedar, hasta que me dejaran pasar. Porque debía regresar a mi casa. Traté por todos los medios de decirles que mi domicilio era en Buenos Aires. Esta gente no razonaba».

«En esa zona no había señal y esta gente no me dejaba pasar. Hice carteles para darle o mostrárselos a la gente que pasaba. Para que alguien les avisara a mi familia que estaba bien, pero que no podía circular», contó.

Fuente: Diario Textual