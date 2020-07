Ante la justicia ratificó lo que dijo en la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso a fines de junio. En aquella oportunidad, confirmó el espionaje a Cristina Kirchner y a políticos. “Era muy difícil denunciar o ir en contra de una estructura política partidaria”, confesó Martín Coste.

El agente relató sus discusiones con Majdalani por el Instituto Patria; cómo ésta “le sacó” a Alan Ruiz a Patricia Bullrich, y los dardos hacia el área de Asuntos Jurídicos dirigida por un hombre de Daniel Angelici, Juan De Stéfano, hoy director de Subterráneos.

Martín Coste, ex director de Contrainteligencia de la AFI se presentó hoy ante el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y si bien pidió declarar la semana próxima para ver antes el expediente, ratificó su exposición de fines de junio ante la Bicameral de Inteligencia.

A lo largo de su declaración, Coste describió las irregularidades que se cometieron en la AFI, los ilícitos que se sospechaban se cometían desde el organismo y la imposibilidad de denunciar cualquier maniobra ante el “amiguismo” imperante y familiares de Gustavo Arribas en las áreas de dirección.

“No había forma de generar una denuncia. Para generar una denuncia, tenemos varias áreas dentro de la Agencia que pueden aceptar esa denuncia. Un área de Sumarios, en la cual su director era un amigo personal del señor Gustavo Arribas. Otra área es Recursos Humanos, en el cual su directora o sus seguidoras, porque después ella tuvo que salir, era la exmujer de Gustavo Arribas. La otra era Jurídicos, con el señor De Stéfano que, claramente, demostraba una ubicación político-partidaria. Y la otra es Asuntos Internos, donde su director, también, era una persona relacionada a la familia del señor Gustavo Arribas: familia o amigos, etcétera”, explicó verborrágico Coste

En aquella declaración, apuntó a Silvia Majdalani como la verdadera directora general de operaciones, y a quien le reportaban todos los jefes de las distintas áreas, sobre todo Alan Ruiz, uno de los protegidos de la señora “8”.

Coste se reunía con Majdalani “un montón, muchas veces”, al menos una vez por semana

“Si no había obediencia, no se podía trabajar”, fue una de las frases en el Congreso, en referencia a quienes estaban por encima de él: los directores Gustavo Arribas y la “8” Silvia Majdalani.

“Lo que había que tener era una obediencia sobre el resto de los directores; y hablo del director general, Gustavo Arribas y su subdirectora, Silvia Majdalani. Si no había obediencia, no se podía trabajar”, explicó Coste.

En la declaración se habló además sobre el dinero para hacer las operaciones

Un integrante de la Comisión quiso saber si el dinero con el cual operaba Alan Ruiz de viáticos, con su equipo de policía, era girado de la dirección de Coste.

“Por solicitud de Silvia Majdalani, que firmaba el pedido y firmaba la entrega”, respondió.

En su declaración apuntó a un hombre al que todos señalan como del riñón de Daniel Angelici, Juan De Stéfano, a cargo de la Dirección de Jurídicos de la AFI dirigida por Gustavo Arribas.

“La Dirección de Jurídicos no fue una mera área administrativa encargada de recibir un oficio y comunicarlo hacia adentro. Fue la estructura más fuerte de la gestión Arribas-Majdalani”, aseguró Coste.

Ante el Congreso contó como Majdalani “le sacó” al agente ex jefe de Operaciones Especiales Alan Ruiz a la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich.

Refirió a una reunión que tuvo con Majdalani antes de asumir, en la que hablan de la gente con la que Coste va a trabajar. Majdalani –siempre según Coste- le dijo: “con respecto a Alan Ruiz, dejalo como director. Yo lo veo una persona súper capacitada, es lo mejor que tenemos en este momento; era lo que siempre quise. Me costó un montón sacárselo a Patricia Bullrich, porque trabajaba con ella, y quiero que esté ahí”.

“A mí Silvia Majdalani nunca me confirmó si fue Dalmau o si ella fue a pedírselo a Bullrich”, ahondó.

Coste admitió haber tenido sus diferencias con Majdalani en relación a las tareas de espionaje realizadas en el Instituto Patria . Ahí introdujo el nombre de Darío Biorci, cuñado de Majdalani, a cargo de la Dirección de Terrorismo.

Según Coste, lo vinculado con la Organización Mundial del Comercio, y las tareas que se hicieron sobre la cumbre del G-20, “era todo de Terrorismo ( a cargo de Biorci) y no de Contrainteligencia”.

Sobre el espionaje al Instituto Patria, Coste primero pensó que era algo que estaba judicializado, aunque luego se dio cuenta que “no había una causa que ordene esa situación”.

“Llevó mucho tiempo, pero nosotros, de alguna manera, tratamos de mantenernos ordenados, hablando con Silvia y con el área de Jurídicos para ver cómo era la situación”. En jurídicos estaba De Stefano.

La declaración es contundente, Coste aseguró que Majdalani le decía que tenía que hablar con Asuntos Jurídicos para determinar cómo se introducía en una causa penal la operación sobre el Patria. “Como una operación que había sido ordenada pero que en realidad no había sido ordenada”. “Yo en ese momento sabía que era mentira”.

“Yo no quería y fue en contra de mi voluntad total. Como dije antes, era muy difícil denunciar o ir en contra de una estructura política partidaria en más de un 70 por ciento dentro de la Agencia”.

“El área de Jurídicos, con Silvia Majdalani de por medio, me solicita que haga un circuito de documentación, un circuito clásico de documentación de una estructura de análisis y operaciones en contrainteligencia con informes relacionados a ciertos personajes políticos. Que yo recuerde en este momento:” Wolff (Waldo) , Camaño (Graciela) , Cristina Kirchner…

– ¿Y qué le respondió ante eso sabiendo que es ilegal?, le preguntan en la Bicameral.

Le respondí: “Esto es ilegal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, señor director? Nada más”.

Los informes eran elevados a al área de Jurídicos a cargo de De Stefano.

Coste explicó así, lo que otros agentes ya han declarado, que se intentó dar cobertura legal o judicial a operaciones de espionaje como la del Instituto Patria.

Sobre Alan Ruiz dijo que éste hacía tareas que él desconocía y le reportaba a Majdalani.

“Una gran cantidad de testigos en la base ’95’ lo han escuchado hablar con ella, que salía de las reuniones gritando: ‘Hola, Nueve’. ‘Hola, Ocho’, y era asidua su conversación con la señora Silvia Majdalani. Es importante esto, porque yo he tenido muchas discusiones sobre el manejo de este muchacho dentro de la base. Obviamente al no tener más agentes de carrera, para mí eso era bueno, pero el manejo de este muchacho a diario a los gritos dentro de la base diciendo: ‘Silvia me dijo. Silvia me dijo’, declaró Coste.

Actualmente Coste sigue siendo agente. Explicó que está en Puestos de Control, en una oficina en El Palomar.

En su extensa declaración ante la Bicameral hizo alusión a otro nombre, una persona que estaba por debajo suyo, pero que daba órdenes, cargo de Dirección de Contrainteligencia, “el señor Juan Hernández”, que tenía bajo su mando un “grupo clásico”. En la jerga, gente de carrera.

Para Coste, la AFI macrista “tuvo muchas situaciones a nivel de ser vulnerable”.

Coste tendría más datos para aportar. “Yo creo que hay mucha información que es valiosa, son cuatro años y uno trata de acordarse todo, pero bueno”, finalizó su declaración incorporada a la causa judicial que lleva adelante el juez Augé.