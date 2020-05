El ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan, hizo un repaso de la situación en la que se encuentra la provincia en relación al Covid-19 y aseguró que posiblemente surjan nuevos casos positivos pero que «no nos tenemos que desesperar». También destacó el crecimiento del sistema de salud provincial.

En declaraciones a radio de la ciudad capital, el funcionario dijo: «tenemos que comprender que es cuestión de tiempo, pero seguramente vamos a tener casos», al tiempo que expresó: «Ojalá sean pocos, pero no nos tenemos que desesperar».

También opinó respecto del desarrollo del primer día de apertura de comercios en el marco de la cuarentena focalizada. «Creo que en general nos hemos portado bastante bien luego de esta larga cuarentena. No nos vamos a portar del todo bien los primeros días y algo de eso hubo, siempre hay un grupo de ciudadanos que lamentablemente no toman conciencia de lo serio que es el tema, de lo responsables que hay que ser y de lo que hemos logrado», consideró.

En esa línea manifestó que «hay que aprovechar bien la libertad para que la provincia pueda tener más actividad», pero reiteró que «será responsabilidad de todos no tener que volver hacia atrás».

Crecimiento

Kohan destacó el crecimiento que tuvo el sistema de salud pampeano al asegurar que «hemos crecido mucho». En ese sentido enfatizó sobre un dato positivo que es que el numero de camas cada 100 mil habitantes en La Pampa supera al de países como Italia, España y Francia.

Sin embargo, manifestó que uno de los desafíos que tiene el sistema de salud de la provincia está relacionado a los recursos humanos para enfrentar la pandemia. «Tenemos recursos muy calificados que pueden atender, pero necesitamos que se cuiden mucho para que no se agote y no se enferme, lo cuál es todo un desafío».

Tras repasar la situación estadística de La Pampa en relación a la pandemia, Kohan afirmó que el hecho de que no se haya registrado circulación del virus no quita que pueda ocurrir. Sin embargo, aseguró que «se cumple con todas las medidas que indica la Organización Mundial de la Salud».

«Tenemos una ventaja desde lo epidemiológico que nos permite tomar decisiones como la flexibilización, lo que no va a cambiar demasiado el riesgo. Está claro que a mayor libertad más riesgo, pero es algo que se puede calcular y estimar, y en ese sentido es importantísima la famosa responsabilidad social», enfatizó.

Disminución

Finalmente, el funcionario remarcó que en el último informe epidemiológico sobre las enfermedades infectocontagiosas hubo un aplanamiento de las curvas, y dijo que eso fue gracias al lavado de manos o el uso de alcohol en gel.

«Han disminuido notablemente los cuadros de diarrea en los chicos, los de gripe estacional y el número de neumonías», celebró. Y cerró: «Todas las enfermedades infectocontagiosas están aplanadas y eso es gracias a que nos hemos lavado las manos y a que los chicos no han ido a los colegios, entre otras medidas».

