«Tendremos que aprender a convivir de manera inteligente con este virus, proteger a los más débiles, y hacer que no le toque a la gente que la pueda pasar peor», expresó el ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan, al referirse al octavo de caso de coronavirus, a los hisopados y a la posterior búsqueda activa.

En diálogo con periodistas de santarroseños el funcionario sostuvo que «no se pueden poner paredones en los límites de la provincia porque hay que hacer una puertita sino no se puede comer, o cargar combustible y el virus eso no lo discrimina».

Kohan pidió no minimizar los síntomas como así también tener confianza en el trabajo desarrollado por el equipo de Salud. «La Pampa no fue serruchada del resto del país, no vivimos en una burbuja», expresó.

CONTACTOS ESTRECHOS

Para el entrevistado, lo relevante radica en que todos los contactos estrechos estén aislados. «Si se los aísla es imposible el contagio», dijo.

Respecto al operativo de búsqueda activa en las seis manzanas alrededor de la verdulería de 1º de Mayo y La Rioja el funcionario dijo que fue adecuado fortalecer la detección de los contactos estrechos.

«Recorrimos 350 domicilios y nos pareció adecuado fortalecer la detección de los contactos estrechos. El hecho que en ese operativo se rescatara dos contactos estrechos ya tiene un rédito enorme porque sino hubiera pasado desapercibido y tal vez uno de esos contactos podrían ser eventuales portadores», afirmó.

Y completó: «Parezco un pájaro de mal agüero pero casos vamos a tener por lo que lo importante es focalizarlos y cortar la cadena de contagio», completó.

Fuente: La Arena