En un extenso diálogo con este diario, el doctor Mario Kohan brindó este martes una serie de detalles destacables en torno a la forma que se atendió la pandemia en esta provincia y los resultados conseguidos.

“UNA NUEVA NORMALIDAD”

El ministro de Salud analizó que tras esta pandemia mundial, surgirá “una nueva normalidad”, porque ya nada será igual después que concluya. “Y espero que los líderes del mundo reflexionen sobre por qué pasan estas cosas y qué tanta responsabilidad tenemos nosotros en que estas cosas no sucedan”.

Kohan explicó que “lo primero que hizo la Argentina, y por supuesto la provincia, fue tomar medidas rápidas, eficientes y enérgicas. Y esto marcó una clara diferencia con el mundo y también con Latinoamérica. Y a las pruebas me remito. Todas las medidas de restricción estrictas, como evitar espectáculos masivos, cierre de colegios en los tres niveles como hicimos nosotros, o cierre de fronteras, impedimento de vuelos, viajes, etcétera, la Argentina lo hizo en los primeros 15 días”.

“En otras partes del mundo el promedio fueron 40 días y usted ve el precio que se pagó: Francia, Italia, España, EEUU mismo, Brasil. Tardaron mucho en tomar estas decisiones de cuarentena estricta. Y esas fueron las consecuencias”.

-Cómo está hoy la curva de casos de acuerdo a las expectativas tras tomar esas medidas?

-“El hecho de haber tomado estas decisiones tan rápido y con tanta energía, permitió lograr el aplanamiento, el amesetamiento de la curva, evitar que tenga un crecimiento brusco, que es lo que pasó en otras partes del mundo. Evitó un crecimiento brusco. Esto qué quiere decir? Una gran cantidad de casos que ingresan diariamente saturan los servicios de salud y queda gente sin poder ser atendida. Es lo que pasó trágicamente en España e Italia”.

“El achatamiento, el amesetamiento no impide que ocurra la pandemia, sino que lo que hace es demorarla. La prolonga en el tiempo. Pero ese tiempo le permite al sistema de salud prepararse, adecuarse, entrenarse, tomar una serie de medidas muy poderosas y a la hora en que nos toque asistir a nuestra comunidad, responder”.

“Lo lógico de esperar es que vamos a tener casos –agregó Kohan-. También es importante que estos casos ocurran de una manera lenta, progresiva y que podamos seguir asistiéndolos en nuestros centros de salud que han sido preparados para esta situación”.

-En la mañana del martes se indicó que en la provincia, hasta ahora y desde que comenzó, se ha detenido a 6500 personas por violar la cuarentena. Qué lectura hace usted?

-“Eso fue en el caso de la cuarentena estricta. Ahora estamos en una tercera etapa, donde es una cuarentena focalizada, yo también agrego la palabra administrada, porque se está tratando de administrar la cuarentena en el sentido de liberar las actividades comerciales, profesionales, etcétera. Se ha hecho con un programa. Y yo creo que acá hay un mensaje muy fuerte, porque el señor gobernador lo dijo claramente cuando anunció esta decisión: el contexto epidemiológico de la provincia de La Pampa permite tomar esta decisión. Porque cumplimos con todas las normas que básicamente exige la OMS para que un país, o una localidad, o una región, puedan ir liberando paulatinamente las actividades. Nosotros cumplimos con eso. La decisión del gobierno provincial fue oportuna, más allá de que hay mucha ansiedad en la comunidad y es comprensible, por supuesto, muy comprensible que así sea”.

“NUNCA MENTIMOS”

“Y aquí me parece que hay un punto de inflexión que creo que todos, como ciudadanos, tenemos que reflexionar –continuó Kohan-. No hace mucho estaba hablando con un colega suyo, y yo le contaba que al principio, cuando tuvimos los primeros casos, mucha gente se puso muy alocada, dijo cosas que realmente son muy temibles, como que era una caza de brujas, cosa que a mí me generó mucha angustia, porque me parece terrible que en estas épocas se digan o se piensen estas cosas. Pero aparte de esas cosas terribles se dijeron otras, como por ejemplo que no estábamos dando la información correcta o que se ocultaban cosas, que minimizábamos o que menospreciábamos la capacidad de entendimiento de la comunidad. Como que los tratábamos de adolescentes. Decían otra palabra, pero yo la uso como sinónimo porque me gusta más, es más elegante”, ironizó.

“Aquí está el punto de inflexión: nunca mentimos. Pudimos haber explicado de una forma que tal vez no gustó, pero nunca dejamos de decir la verdad. Y esto quedó demostrado. Y ahora vamos a la segunda parte del punto de inflexión. Ya, usted, nosotros, todos, no somos más adolescentes. El gobierno provincial los está tratando de adultos. Esperemos que nos comportemos como adultos. Esta libertad que se va ganando es una libertad que se consiguió con el esfuerzo de todos. Esta libertad la tenemos que cuidar entre todos con mucha responsabilidad civil. Entonces si usted quiere ir a una peluquería, pida el turno por teléfono y cuando llega, se tiene que colocar el barbijo y el peluquero se tiene que colocar el barbijo y se tiene que lavar las manos… todo eso hay que hacerlo. Porque todo eso es lo que nos va a permitir seguir evolucionando hacia adelante”.

“A MAYOR LIBERTAD MAYOR RIESGO”

“Tampoco quiere decir que no vayamos a tener ningún caso. Podemos tener casos en este contexto. No es responsabilidad de la sensibilización de la cuarentena, porque el riesgo de La Pampa no es lo que ocurre en La Pampa, sino lo que ocurre fuera de La Pampa. El riesgo está afuera, lo que puede venir. Alguna persona contaminada, infectada, puede traernos el virus a nuestra provincia. De allí la necesidad de que nos cuidemos todos, que tengamos responsabilidad social y que sepamos que con mayor libertad tenemos mayor riesgo. Sabemos que podemos tener casos, pero también que podemos actuar con coherencia y podemos resolver lo que tenemos que resolver”.

“El mensaje es: Cuidemos esto que hemos ganado”.

-En ese marco, las cirugías y todas las prácticas médicas que quedaron suspendidas, comenzaron a reprogramarse?

-“Cuando comenzamos le hicimos una recomendación al sector privado de la medicina. Obviamente, la urgencia no se discute, se privilegia la urgencia. Y si había alguna patología programada que tendrían que resolver, que fuera paciente de bajo riesgo, para que no comprometieran un eventual uso de camas de terapia intensiva, sobre todo en la primera etapa, donde nosotros teníamos 13.4 camas con respirador cada cien mil habitantes. Es un número intermedio, comparado con el mundo. Hoy hemos llegado a 24 camas cada cien mil habitantes. Estamos debajo de EEUU y Alemania. La Pampa está debajo de EEUU y Alemania. Después vienen el resto de los países. Estamos por sobre Italia, Francia y España. Ni hablar del hospital que se hizo también como un hijo del Centeno y otro aquí en Santa Rosa, como un hijo del Lucio Molas. Que incorporan 110 camas para internación. Hemos hecho un trabajo muy intenso”, destacó el ministro.

“La recomendación general no ha variado –siguió-. Uno espera que se siga manejando de esa manera. En los hospitales lo que hicimos fue postergar todo lo que no fuera urgencia. Pero qué trajo esto como consecuencia? Una cosa que a mí me preocupa mucho, un fenómeno indirecto, no bueno o de efectos secundarios no deseados: Que la gente, por temor, ha dejado de concurrir. Por ejemplo, un paciente coronario con dolor de pecho, o una molestia en el pecho que creyó que era menor, prefirió no ir al hospital para no contagiarse, o a la clínica o al sanatorio. Esto ha generado que estamos teniendo problemas como en todo el mundo. Les pasó a todos por igual: el temor de la gente de acercarse al médico, terminó provocando mayor morbilidad de las enfermedades crónicas. Porque lo que hay que entender es que nosotros seguimos teniendo la misma patología a la que se agrega el Covid. No es que porque hay Covid no hay infartos. No es que porque hay Covid no va a haber un accidente cerebro vascular. La comunidad, por el temor, pasó de un extremo al otro. Tal vez nosotros no hemos sido lo suficientemente claros. Si es así, espero que lo empecemos a corregir”, dijo.

“Y lo hacemos de una manera diferente. Primero privilegiamos la consulta telefónica. Luego cuando uno tiene que ir al médico, durante la mañana se atiende la rutina, durante la tarde se atenderán pacientes con cuadros febriles o respiratorios. Al mismo tiempo, hemos sugerido diferentes ingresos de los pacientes. No estar en la misma sala de espera, o en la sala de espera tiene que haber uno o dos pacientes, o sea, mantener la distancia social en todos los lugares. En los hospitales, hablemos del Lucio Molas, para las patologías respiratorias no entran. Directamente van al Centro de Emergencias Respiratorias y en el Centeno han hecho una circulación para pacientes con cuadro febril o respiratorio. Hemos tomado todos los recaudos para que la comunidad se siga asistiendo correctamente con esta nueva modalidad. Pero no, no asistirse. O no, no consultar. Porque vamos a pagar un precio muy caro por eso también”.

-Es hora también de volver a escuchar al médico de cabecera, al médico de familia?

-“La provincia de La Pampa se caracteriza por tener médicos generalistas, tiene un primer nivel de atención bastante fortalecido. Es una provincia que tiene residencia de medicina general. Nosotros a eso no lo hemos descuidado. Creo sinceramente que lo que ha ocurrido es que la gente se ha atemorizado. Es razonable que eso ocurra. Una cosa es tener miedo y otra cosa es estar aterrorizado. El miedo es una emoción básica que nos permitió sobrevivir en la historia de la humanidad, con lo cual es bueno. Cuando usted se aterroriza la cosa es distinta, porque involucra a otras esferas. Y esto inmoviliza. El que tiene miedo se defiende, y el que está aterrorizado se inmoviliza”.

LA INCERTIDUMBRE QUE GENERAN LOS OPINÓLOGOS

“La comunidad se ha aterrorizado por esto. Y usted vio las cosas que se escriben. Ni hablemos de los medios informales. Las locuras que uno lee. Y los delirios de algunos sujetos que opinan como si fueran grandes epidemiólogos. Esas cosas han generado mucha incertidumbre en la comunidad. Hay que empezar a desandar el camino de la incertidumbre”.

“Yo desde el primer día, tal vez cometí un error estratégico cuando dije: tiene que haber una sola voz que informe desde el Ministerio de Salud. Yo me corrí de ese lugar, designé a la Directora de Epidemiología. Y fue un error digo, porque un día fui a la Cámara de Diputados y no quise hablar yo, quise que hablara ella para fortalecer esa idea y me criticaron. Fui ingenuo porque yo rompí una tradición en la Cámara de Diputados, pero fue por desconocimiento. Porque nunca tuve la intención de no informar”.

“Mi intención fue tener un solo mensaje, una sola voz que no confunda, o que en los momentos en que hay tanta angustia por una enfermedad desconocida, es importante que se baje una voz única. Y que la fuente sea una fuente oficial”.

“Usted verá que aparte de la fuente oficial debe haber 3864 fuentes que no sé de dónde salen, porque deliran, tipos que dicen cosas que uno no sabe de dónde las sacan. Incluso hasta los grandes epidemiólogos, tipos altamente respetados, discuten por los medios públicos. Hay científicos reconocidos, de diferentes universidades que están discutiendo si esta pandemia, si las medidas que se tomaron debieron haber sido con tanta intensidad… pero a la discusión la hacen pública. Es mucho más importante el ego del “yo tengo razón” que las consecuencias que trae a la comunidad recibir este tipo de información”.

“Yo digo: si hay un científico, dos o mil que no están de acuerdo, enciérrense en los ámbitos que corresponda y discutan en el lugar que corresponda, y luego saquen la síntesis de la discusión. Pero no la hagan pública a la discusión, pero no porque ocultemos cosas, sino porque hablamos idiomas diferentes. Entonces decimos cosas diferentes y la gente entiende cosas diferentes. Y genera más ansiedad. Y esto está ocurriendo”.

“Esto es como las nuevas estrategias terapéuticas. Toda vez que una estrategia terapéutica sale primero en los medios, dudo que sirva. Debe ser un acto reflejo que tengo. Si sale primero en los medios es porque lo quieren vender. Veamos los resultados de los estudios clínicos randomizados, a ver si este producto que se vende como la panacea, efectivamente lo es”.

“Hace poco empezó a aparecer un antiviral con mayor fuerza. Ojalá sea cierto. Pero que lo digan las revistas científicas, no que lo diga el New York Times. Porque lo que el New York Times hace es formar parte de la publicidad del producto.

-Está hablando del Remdesivir?

-“Claro. Claro. Hay dudas todavía. Ojalá sea el fármaco. Pero el primer trabajo que yo leí, el punto que destaca el que habla por este medio que mencionamos, el primer punto es un punto subsidiario. Acorta el tiempo de internación, esto es un punto subsidiario. A nosotros, a los médicos, nos interesa hablar de mortalidad. Ese es el punto duro. Sirve o no sirve? O que el trabajo pueda ser replicado en otro ámbito diferente a donde se hizo el original. Lleva su tiempo. Entiendo que ante la emergencia y ante el temor algunos pasos se adelanten y se precipiten, pero lo que no me parece apropiado es una discusión científica en los medios públicos. Lo que no me parece apropiado a mí es hablar de los resultados de un producto terapéutico, cuando no se sabe si realmente es verdad. Y estas cosas hacen mucho daño. No le hacen un favor a la comunidad.

-Queda todavía por habilitar la apertura de gimnasios, el entrenamiento de ciclistas, la salida de los “runners”.

-“Entiendo claramente que todas las medidas que se han tomado han tenido un impacto socio económico muy fuerte, muy brutal. De esto no hay duda alguna, no creo que nadie lo ignore y negarlo sería realmente una tontería. Lo que tenemos que entender es que lo bueno que se logró, porque nadie puede dudar que algo bueno logramos, que es achatar la curva. Nosotros realmente no tenemos casos, los vamos a tener en algún momento seguramente. Sería muy extraño que no fuera así y con el Comité de Crisis, el gobernador tomará las decisiones en el contexto epidemiológico”.

“Se hizo ahora una segunda liberación. Hay que esperar 14 días o 28 a veces, porque tiene que ver con el ciclo viral, tiene que ver cuántos casos aparecen, si son razonables que aparezcan y en qué contexto aparecen. Es todo un esfuerzo muy grande que hay que ir analizando. Pero la distancia social va a tener que seguir existiendo todo el tiempo que dure la enfermedad y la imposibilidad de contraer una defensa natural, ya sea por haber tomado contacto con el virus y haber desarrollado estos anticuerpos o porque aparezca una vacuna que permita que aparezcan los anticuerpos que nos defiendan contra este virus”.

“En ese contexto, la distancia social va a tener que existir. Para abrir un comercio usted tiene que tener 10 metros cuadrados entre un empleado y otro. Es muy difícil habilitar lugares donde no se pueda asegurar el distanciamiento social”.

“Pero nada está cerrado. Todo esto es un día a día. Porque también con todas las medidas que se tomaron, algunos no están todavía satisfechos, incluso los que son beneficiarios. Esto es un final abierto. Es mucho más lo que se ignora que lo que se sabe. Algunas personas se enojaron cuando yo dije eso. Pero cuando uno dice la verdad también se enojan”.

“Este virus tiene características particulares con los coronavirus, pero nosotros nunca tuvimos el impacto de este Sars CoV2, entonces no estamos con defensas. Entonces nos impacta fuertemente. Y lo que hemos ganado no lo podemos perder porque sería una tragedia”.

-Eso pasa en los gimnasios donde se transpira, donde hay aerolización, pero y en el caso de la gente que sale al aire?

-“Se van tomando medidas progresivamente. Hoy pueden caminar, podemos caminar todos, en los días y las horas sugeridas. Porque no es solamente el que camina o el runner o la bicicleta, sino que además es cuánta gente circula. Fíjese usted que se dividieron las actividades comerciales y también profesionales que se liberaron, se hacen por la tarde. Porque durante la mañana hay mucha actividad bancaria, trámites en Anses, eso acumula mucha gente, entonces se separa de esa forma. Los que hacen trámites bancarios los hacen durante la mañana, y los que hacen la tarea comercial, lo hacen a la tarde, y vamos viendo cómo nos va”.

“Es una primera etapa. Creo que la ansiedad es muy grande. Yo lo entiendo. No escapa a mi razonamiento. Pero estamos enfrentándonos a un virus que, en el mejor de los casos que fue Corea tiene una mortalidad del 1.8%. Ese es el mejor de los casos. Es 10 veces más mortalidad que la mortalidad que provoca el virus de la Influenza”.

“No estamos hablando de una cosa menor, por lo menos hasta el momento actual, porque lo que afirmamos hoy dentro de media hora puede cambiar sustancialmente. Fíjese cómo son las cosas y cómo medimos las cosas, o qué prioridad le damos a cada cosa. Yo creo que tiene que haber un antes y un después, luego de esta experiencia”.

LAS ENFERMEDADES QUE DISMINUYERON

“He estado revisando los corredores endémicos que tenemos en la provincia, que cada 15 días aparecen en el boletín que da la Dirección de Epidemiología, sobre enfermedades transmisibles de obligación denunciar. Resulta ser que desde que nos lavamos las manos, las diarreas infantiles disminuyeron sustancialmente, disminuyó la cantidad de enfermos por neumonía y por gripe, la gripe estacional. Está bien, todavía no llegó el punto más álgido, pero viene en una lenta curva. Todas las enfermedades infectocontagiosas están en una curva de crecimiento lentísima. Y yo lo atribuyo claramente a todas las medidas de precaución que estamos tomando por el Covid. Indirectamente, el Covid, o las medidas que tomamos con el Covid, benefició estas otras patologías, que teníamos cantidad de casos, muchísimo mayor que los que tenemos estos días”.

“Así como no hay tránsito, no tenemos accidentes en la vía pública, no tenemos politrauma. Vamos a ver después cómo revisamos todo este material que es muy intenso y denso de verlo”.

“No soy el dueño de la verdad ni nada por el estilo, pero tratamos de estar muy informados y hacer las cosas con el mayor saber y entender. Creo que nos tenemos que cuidar. Tenemos una gran responsabilidad, más que antes. Antes estábamos encerrados. Ahora tenemos libertad. La libertad implica riesgo. El riesgo hay que cuidarlo, calcularlo, medirlo, y la distancia social, el usar el tapaboca, estornudar o toser en el pliegue del codo, son las medidas que impiden la progresión viral. Claramente es así, y no hay discusión en esto en el mundo”.

-Así como hay gente que critica también hay muchos que reconocen que la tarea que ha hecho La Pampa ha sido excelente.

-“Quiero decirle en ese sentido que es el trabajo de Gobierno. Porque el Ministerio de Salud es la trinchera. Pero el señor Gobernador puso a la provincia toda, a todos los Ministerios en modo salud. Todos trabajando para Salud. Es el mérito de todos. Cuidémonos mucho más que antes, porque ahora tenemos mayor libertad”.

