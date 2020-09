«Todo el tiempo hablamos de una convivencia inteligente porque vamos a tener que convivir con este virus largos dos años», expresó el ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan.

En diálogo con periodistas de Santa Rosa, el funcionario se refirió además a la situación de Fase 2 que atravesarán de ahora en más las localidades de 25 de Mayo, La Adela y Toay.

«El gobernador Sergio Ziliotto dio ayer (por este lunes) un mensaje donde marcó una pauta de mutuo compromiso entre el Estado y la comunidad», rememoró Kohan. Y amplió: «La Fase 2 no deja de ser una Fase intermedia donde el propio gobernador definió de máxima responsabilidad social».

«ESTAMOS TODOS SUCEPTIBLES»

Kohan afirmó que hoy «estamos todos un poco susceptibles con la vida que nos está cambiando de manera permanente. Nosotros no estamos trasladando responsabilidades sino que pedimos colaboración».

Ejemplificó que La Adela y 25 de Mayo conviven con «zonas limítrofes calientes» por lo que «es muy difícil alcanzar un equilibrio de la situación cuando se convive con una frontera con una situación y la otra con una situación muy diferente».

Kohan recomendó: «Nosotros, como gobierno, entregamos herramientas, pero debemos tener la complicidad que la van a usar: No podemos discutir la validez de la máscara».

Sostuvo que tampoco se puede discutir el lavado de manos o el distanciamiento social.

-¿Qué pasa con la comunicación entre Toay y Santa Rosa?

-El gobernador dijo que no está impedido el traslado de un lugar a otro. Le decimos a la gente que si no tiene nada que hacer en Toay o en Santa Rosa no viaje. Si tiene que hacer algo muy necesario no está prohibido pero hágalo con cuidado.

Fuente: La Arena