El senador de la UCR, Juan Carlos Marino, dijo que el próximo miércoles anunciará si vota en contra de la legalización del aborto -como hace dos años- o si cambia su postura y da un voto positivo que podría ser clave para la sanción del proyecto que envió el presidente Alberto Fernández al Congreso.

Este sábado Marino dijo que observa «un escenario parecido al que pasamos hace dos años, con los pasos normales y correspondientes, creo que lo vamos a tratar el 29».

Marino aclaró que no se abstendrá. Destacó que en el debate en Diputados y en las marchas alrededor del Congreso no hubo tanta «confrontación» como en 2018.

«Todavía no he tomado la decisión. La semana que viene la voy a tomar, no voy a esperar hasta último momento. El lunes me voy a reunir con un grupo de mujeres verdes y también con otro grupo de celestes, en La Pampa, y después voy a decir, según lo que uno cree que tiene que hacer», declaró.

«Estamos haciendo lo mismo que la otra vez, consultar, hablar con todos los que pueda. Cuanto más amplio sea el espectro que uno puede bucear, mejor. Son leyes que no son menores, que dividen la sociedad al medio», manifestó.

«No soy celeste ni verde», aclaró. «Aplico el sentido común, consulto, tengo una hija que es pañuelo verde y la otra más grande no tiene posición. Pero no me voy a guiar por lo que dice mi familia, me tengo que guiar por todo. Soy un hombre católico, creo en Dios, no soy militante. Tengo respeto por muchos curas y odio por otros, como los pedófilos», agregó.

Marino opinó que existe «mucha hipocresía» de los dos lados del debate porque «muchos que van a la iglesia, cuando les toca, practican un aborto, y he visto a quienes hablan de los derechos de las mujeres tener empleadas domésticas en negro». «Trataré de poner todo en la balanza y de no equivocarme», remarcó.

