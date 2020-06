Mariela Fernández vuelva a conducir en la pantalla de C5N desde el próximo lunes 15 acompañando a Claudio Rígoli en “ Argentina en vivo ”, el noticiero que se emite de lunes a viernes de 9.30 a 12.

La conductora regresa al aire tras estar nueve meses fuera de los medios por problemas de salud. A fines de 2019 había vuelo a C5N para trabajar con los contenidos digitales. También se había sumado a La 100, para conducir junto a Sergio Lapegüe el programa de radio “Atardecer de un día agitado”.

Con una trayectoria de más de 20 años en televisión y radio, trabajó en Radio Amadeus (103.7), Radio Mega (98.3), Radio Pop (101.5) y Radio 10 (AM 710); y en C5N condujo los ciclos “Bien Temprano ”, “ De Una ”, «TVR», «No te duermas» y “ Mañanas Argentinas ”, con el que ganó el premio Martín Fierro en el año 2011 y por segundo año consecutivo, en el 2012.

“Cuando me dieron el alta en agosto del año pasado, los médicos me dijeron que no hiciera aire sino que estuviera detrás de cámara, me recomendaron hacer radio y por eso arranqué en la 100 en diciembre. Hoy no tengo ese estrés”, confesó la conductora hace algunos días, entusiasmada con su regreso a C5N.

Así, explicó que ya había manifestado sus ganas de volver a la pantalla grande. “En ese momento no había espacio, ahora se da que Agos (Scioli) está de licencia, el horario me cierra, lo puedo hacer a la mañana, que los mismos médicos me pidieron que no me salga de la rutina”.

La conductora dijo luego que tocar fondo le trajo varias enseñanzas: “Me reconozco más paciente, más tolerante, más viviendo el día a día, entonces cada día es una vida, estoy en armonía”.

“Cuando surgía un problema antes me desesperaba, se me venía el mundo abajo, y ahora aprendí a hacerme cargo de los problemas, enfrento los problemas con otra actitud, entendí que la vida no es solo alegría”, explicó esta semana en diálogo con “Por si las moscas”.

Por último, señaló que “he trabajado tanto en este tiempo de introspección que siento que hoy tengo herramientas que hace un año atrás no tenía, obviamente que estoy con los nervios de hacer aire”.