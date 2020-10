Siempre recuerdo a Néstor. Hoy lo hago con esta foto que me acompaña en mi perfil hace muchos años.

Pocas veces conté la historia de dónde y cuándo sucedió.

Se inauguraba la Universidad de José C. Paz y habíamos ido con algunas compañeras al acto.

Estuvimos desde muy temprano en la mañana ahí y el acto comenzaba al mediodía: el calor empezaba a apretar y este recuerdo empieza también a empujar desde adentro de mi corazón.

Entonces comenzaron los movimientos, veíamos que llegaba CFK, y mientras le abrían el paso, enorme y junto a ella, él.

Él.

Néstor Carlos Kirchner.

Lo primero que se me vino a la cabeza fue que él hacía poco había salido de una operación, que había estado con nosotros en el acto de la juventud en el Luna Park y que estábamos próximos a viajar a Santa Cruz a un acto que iba a hacer en Río Gallegos.

Nunca me había animado a pedirle una foto, un poco por vergüenza, otro poco por timidez.

¡Pero ese día agarre coraje!

El escenario tenía dos escaleras, una al costado y otra adelante.

Terminaron los discursos y Cristina bajó por la escalera de adelante a saludar al pueblo.

Néstor bajó por la del costado.

Y lo vi ahí, parado, charlando con compañeros como uno más y me acerqué y le pregunté: «Néstor, ¿Me puedo sacar una foto con vos?»

El flaco, gigante y sonriente me miró cómplice, me sonrió y me dijo: «¡Vení pampeana para acá!».

Eran los primeros días de octubre de 2010.

Fue la única foto que me saqué con él y me acompaña siempre. Porque a Néstor lo llevo en lo más profundo de mi corazón.

(*) Exdiputada nacional. Actualmente secretaria administrativa del Senado de la Nación.

Por María Luz Alonso (*)