Se sabe que María Eugenia Ritó tiene apariciones esporádicas en los medios, pero que cuando declara, demuestra que tiene la pólvora intacta como en sus recordados días repletos de escándalos.

Para que no queden dudas, ahora pueden preguntarle a Jésica Cirio, quien recibió una fuerte acusación de índole sexual por parte de la vedette, o a Pampita, que también fue víctima de una dura crítica en las últimas horas.

«Ella se hizo conocida por mí, por haber estado conmigo y con mi marido. ¡Ahora se hacen todas las señoras! Jésica Cirio estuvo con mi marido y conmigo, y ahora no me atiende el teléfono», disparó la mediática sin pelos en la lengua en una entrevista para «Polino Auténtico» (Radio Mitre), haciendo referencia a la conductora de «La Peña de Morfi» (Telefe) y un trío entre ellas y Marcelo Salinas, empresario con el que estuvo casada.

La rubia dejó en claro que está ofendida con la instructora de zumba, que parece haberse olvidado de ella. Marcelo Polino intentó defenderla diciendo que ahora ella es la pareja de un intendente -Martín Insaurralde-, pero no sirvió para calmar las aguas.

«Y yo también fui la esposa de Marcelo Salinas. ¿Sabés las veces que le escribí por Instagram y ni me respondió? Le tiré buena onda porque había tenido a la nena, la llamé para que me dé una mano y nada», les dijo la Ritó a Polino, Yanina Latorre y Amalia Granata, recordando el nacimiento de Chloé Insaurralde en 2017.

«Una vez me respondió y después nunca más. Me parece que se portó mal porque se olvida de quién es, de dónde vino y las cosas que hizo. Todo el mundo sabe perfectamente quién es Jésica Cirio. ¿Ahora es la señora de quién? Si te cortan el rostro, me parece que estás meando afuera del tarro. ¿Saben lo bueno de todo esto? Yo le mando un mensaje a (Marcelo) Tinelli y me lo responde”, continuó indignada.

La actriz también contó que necesita trabajar como panelista, pero remarcó que hay un lugar del que nunca sería parte: Pampita Online. “No la soporto. No me la fumo ni a palos. Es una chica muy linda pero se comió un personaje terrible”, opinó Eugenia, quien señaló que, para ella, Carolina Ardohain “reniega de sus orígenes”.