Barrionuevo -oriunda de Realicó y madre de una niña y un niño- tiene licencia desde marzo, por estar cursando un embarazo. Ayer, fue notificada que tiene covid. También su hija.

“Estoy un poco más tranquila”, contó en un post en Facebook. “Solo un poco porque no es fácil sentir todo esto que siento en mi ser. El terrible miedo que siento, no por mi sino mis niños (…) Así es: covid más un embarazo avanzado y todos los miedos que uno pueda sentir…”.

Dijo que se siente respaldada por la comunidad. “Terriblemente queridas nos sentimos con mi hija. Terriblemente ese amor que llega a nosotras en explosiones de mensajes. Sabemos que todo va estar bien porque Dios y la Virgen, mi amado San Expedito y esa ayuda extra de mis ángeles que no me abandonan jamás, sabemos nos cuidan…”, agregó.

“No puedo dejar de sentir angustia porque es algo inevitable”, dijo. “Todo este tiempo mis niños encerrados tantos días porque nunca fueron desobedientes. Incluso muy pocas veces salían al patio a jugar (…) Pero en un mínimo descuido, zas, caíste en nosotros. ¿Cómo decirle a un niño que no abrace ni bese a alguien que ama con todo su corazón? ¡No hay culpables! Solo falta de conducta porque nunca pensamos que nos puede pasar. Porque nos sentimos inmunes quizás”.

“Tenía terror de pensar que les pasara algo a mis compañeros de trabajo. Y yo tantos meses sin trabajar y acá estoy”, dijo. “Es horrible estar solo. Tengo poca familia de sangre porque la vida es así. Ni siquiera cuando estaban habilitadas los encuentros familiares llegábamos a los 10, pero en 25 me siento afortunada de tener mucha gente que nos quiere como tal…”, contó.

“Vivimos en una zona totalmente expuesta. Quizás como nos cuidaron tanto (para algunos demasiado) tardó en llegar, pero ahora está con nosotros. Y leo post de gente que no lo entiende aún, que quiere juntarse y que quiere cosas porque lamentablemente no les tocó alguien cercano”, dijo. “Cuando este virus toca tu puerta y entendés lo agresivo y contagioso que es, creo de esa forma vas a entender lo que se siente”, sostuvo. “Vas a respetar la distancia social, vas a respetar usar siempre el barbijo, vas a entender el miedo y el agotamiento que siente el equipo de salud cada día cuando se expone y tiene miedo de contagiar a sus seres queridos…”.

La médica dio a entender en su publicación que fue trasladada a un hotel a Santa Rosa, junto a una de sus hijas. “Mi querido 25, hoy mi lugar mi hogar. Hoy allá quedó parte de mi vida. La mitad de mis amores. La otra parte esta acá conmigo. Mi niña pequeña cumple sus 7 añitos el viernes y si bien sabíamos que no íbamos a festejar íbamos a estar todos juntitos y ahora ni siquiera voy a poder darte un besito de buenos días… No voy a estar para hacer tus trencitas que tanto te gustan… pensar que este virus además de el desbarajuste económico lo más importante que nos robó y no se puede recuperar son ‘los momentos’. Eso no te lo devuelve nadie. Espero que se sigan cuidando y espero que entiendan y cumplan. Espero que no discriminen a mi familia que quedo allá porque ellos dieron negativo pero tienen que estar aislados por ser contactos estrechos… Ojalá el viernes si pasan x mi casa le toquen un bocinazo a mi Tonia como expresión de feliz cumple a mi más linda niña mañosa…”

“Los que vivimos en 25 lo elegimos como nuestro lugar. Entonces no solo critiquemos: ayudemos a salir de esta pandemia entre todos”, dijo.

“No puedo pedirles que los que hayan estado conmigo que se comuniquen al hospital porque no estuvimos con nadie desde la exposición. Solo las personas que dimos como contactos estrechos… Sé que van a opinar bien y mal y sé que algo siempre van a tener para decir…», dijo. «Yo hoy, en primera persona, les puedo decir que siento mucho miedo, pero sé que todo va estar bien”, finalizó.