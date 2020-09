La noticia fue dada a conocer por su conductora, Graciela Etcheberrigaray. «Me llamó Mario Ziaurriz, me dijo que van a hacer varios programas especiales donde va a estar ‘Como debe ser’», contó a este diario y afirmó que el espacio seguirá teniendo el mismo nombre y ella será la presentadora.

«Me prometieron que nos van a dar fecha y horarios. Mi preocupación era tener un espacio que iba a entrar dios sabe en qué momento», agregó. Sin embargo, se mostró contenta porque «ahora voy a tener un horario, un espacio».

«Tengo el corazón lleno de alegría, porque el interior llamaba y reclamaba. Me decían ‘no pares Graciela, necesitamos la información’», comentó.

En ese sentido, consideró que «es un triunfo de este sector, como es la discapacidad, tan vulnerable. La gente no se da cuenta lo importante que es». A su vez, destacó que Canal 3 permite llegar a todo el territorio con esta información.

Etcheberrigaray remarcó que «para el sector es todo un triunfo, porque nos habían desplazado pero sin querer. No se dieron cuenta, pero con todo lo que reclamó la gente, el diario, los amigos… con todo esos reclamos se dieron cuenta que la discapacidad es una parte de la vida de mucha gente que necesita información».

«Todo el mundo se dio cuenta del error, pero no me podían encajar otra vez. Había que buscar la forma, porque ya estaba todo armado. Hoy me llamó y me dijo que se van a hacer unos programas especiales con Salud, con Discapacidad, todo el interior de la provincia. Tengo el corazón lleno de alegría… Un millón de gracias a los periodistas. Estoy muy agradecida, y ni hablar del diario La Arena que fue el primero que me dio el empujón», concluyó.

Fuente: La Arena