Este domingo, Marcelo Tinelli anunció su separación de la modelo y empresaria Guillermina Valdés. “Hola a todos quería contarles que con Guillermina, estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos, después de estos casi 8 años maravillosos que vivimos. Sentimos que es lo mejor para los dos, y compartiremos un hijo maravilloso y amado, que va a tener siempre a sus papás presentes. Mil gracias a todos por el amor infinito que nos dan en todo momento. Los quiero”, escribió el conductor de ShowMatch.

El rumor de crisis en la pareja pisaba cada vez con más fuerzas en las últimas semanas y lo fundamentaban diciendo que desde el regreso de Esquel no se habían vuelto a mostrar juntos en redes sociales. “¿Estás separada?”, le preguntaron a la modelo en noviembre de 2019 en un programa de televisión. “No, es mentira. Es como escuchar decir: ‘¿Te teñiste el pelo de blanco?’ Y decís ‘No, no lo tengo blanco’, pero bueno… Son cosas del medio que no sé bien de dónde salen. Cuando hay una crisis o algo, decís ‘bueno, me hago cargo’ pero cuando no hay nada de nada”, respondía Guillermina.

Las últimas imágenes juntos se publicaron a principios de abril, cuando Marcelo Tinelli cumplió 60 años y lo festejó en esa ciudad rodeado de su familia, en el marco de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus. El conductor compartió en sus redes algunos de los regalos de cumpleaños que le hicieron sus hijos, e hizo el desafío viral en pareja que fue furor, surgido de la aplicación Tik Tok.