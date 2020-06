«Me maltrató. Dije ‘¿por qué me está pasando esto?’. Eso se me pasó por la cabeza». Con esa tajante frase, Marcela Tauro explicó el último envión para decidir su salida de Intrusos.

La relación con Jorge Rial se quebrantó cuando el conductor le pidió que diera la fuente de una información delicada que ella estaba exponiendo. «Si no me das nombres te pido que no sigas poniendo información anónima», le dijo al aire el 19 de mayo.

Desde ese momento, Tauro no regresó al programa y ahora comenzó a participar de Fantino a la tarde. «Pasó tanta mujer por el programa en aquel momento que yo pensé ‘¿será esto de lo que están hablando?’. Sabemos que en el medio hay esos gritos y esas cosas. No están bien y tienen que cambiar, obvio, pero yo también puedo contestar mal y entiendo que es parte de nuestro laburo, de la locura de la tele y de si llega la nota o no llega pero acá sentí que algo se cortó«, manifestó en Radio del Plata.

Además contó cómo fue la interna con la Gerenta de Programación Liliana Parodi: «En la reunión la propuesta era volver a Intrusos, expliqué mis motivos y no me dieron otra opción en ese momento. Yo había hecho casi un arreglo de dos meses de vacaciones y poder ir de invitada a otro programa de otro canal y cuando estábamos a punto de firmar eso me llamó Fantino», concluyó.