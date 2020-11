Marcela Kloosterboer se sumó al grupo que considera que no es confiable la vacuna rusa contra el coronavirus. En diálogo con Andy Kusnetzoff en PH, la actriz comunicó su postura.

«La verdad es que, en un principio, no me la daría. No sé… No me da confianza algo tan nuevo y que no tenga los años posteriores para poder ver si genera alguna secuela. No me daría la rusa ni ninguna otra. Mi madre, que es mayor y paciente de riesgo, tampoco», manifestó.

La postura se asemejan ala de Viviana Canosa, que también rechazó la idea de vacunarse. “#YoNoMeVacuno Y vos?», escribió hace una semana en Twitter.