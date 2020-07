En diálogo con el programa radial «Agarrate Catalina», Coronel explicó que su hija de 15 años fue la que le exigió «amigarse» con la conductora del programa, aunque también contó que no hay posibilidad de volver a formar parte del programa porque «es un ciclo cumplido»

«Mi hija, me puso en caja, Uma que tiene 15 años, me dijo: no quiero verte así, quiero que la llames a Denise y que hables con ella, no puede ser que no puedas hablar con ella», detalló Marcela sobre la conversación que tuvo con hija y que la hizo reflexionar sobre su pelea con Dumas.

«Mi hija me pidió que escuche a Denise y me hizo prometerle que lo iba a hacer, no le podía decir que no y lo hice. Me acuerdo que fue a la noche, al otro día a la mañana le dejé un mensaje diciéndole que quería parar con esto, que le pedía disculpas por las palabras que dije en la nota en La Nación, no es que me sacaron de contexto, lo dije en caliente con la misma calentura que yo no la llamé a ella», siguió contando la panelista.

Luego contó la forma en la que se dio la conversación y sobre su decisión de no volver al programa que sale todas las tardes por Canal 9. «En uno de los intercambios que tuvimos ese día, que fueron varios, como todo muy cuidado y muy amoroso, me dijo que le daba pena que no vuelva al programa, y le dije que no porque para mí era un ciclo cumplido. Creo que lo de Denise aceleró algo que iba a pasar, era algo que yo lo tenía que hacer, no fue de la mejor manera, a mí me hubiera gustado irme de otra forma«, se sinceró Marcela Coronel.