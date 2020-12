Tras conocerse que antes de su muerte Diego Armando Maradona firmó un documento en el que expresaba la voluntad de que después de su fallecimiento su cuerpo fuera embalsamado y exhibido en un museo, comenzaron a surgir varias preguntas en torno a un procedimiento del que poco se conoce en Argentina: ¿Hasta qué momento se podría embalsamar el cadáver? ¿Hay un período para realizarlo luego del entierro? ¿Alcanza con la firma de Maradona para autorizarlo o existen otros requerimientos legales?

Daniel Carunchio, presidente de la Asociación Argentina de Tanatopraxia (AAT), respondió estas preguntas y adelantó que aún pasados algunos meses el trabajo puede realizarse, pero que «cada día que pasa se complica más«.

«Lo cierto es que en este trabajo hasta que no se ve el cuerpo no se puede saber exactamente qué necesita para ser embalsamado», advirtió Carunchio. Es que, según explicó el presidente de la Asociación, el estado de conservación de un cadáver luego de ser enterrado «depende de muchas cosas, cada cuerpo es particular, pero además hay otros factores: si fue envuelto en plástico, si el suelo tiene agua o es seco, o el espesor y la calidad del ataúd en que está enterrado».

En cuanto a los tiempos del proceso de descomposición, Carunchio detalló que uno de los factores fundamentales es la filtración del agua de los suelos que llega hasta el ataúd: «En un cementerio común, uno municipal por ejemplo, donde generalmente los fosos no son tan profundos, la filtración llega rápidamente al cuerpo», sostuvo.

En este sentido, el especialista en tanatopraxia indicó que «si Maradona estuviera en un cementerio así probablemente ya estaría en estado de descomposición, pero al ser un cementerio parque, y seguramente tener un buen ataúd, el período puede extenderse un poco más«. En cualquier caso, Carunchio afirmó que «siempre se puede hacer algo sobre un cuerpo», pero remarcó que «cada día que pasa se complica más y en este caso particular, si finalmente se hace, va a llevar tiempo el proceso legal«.

Según su opinión, en el caso de Maradona el primer paso a realizar es «aclarar con un perito caligráfico si él firmó ese papel«, ya que el documento no fue firmado ante escribano. Después de esto, y teniendo en cuenta que hay una causa judicial abierta que investiga las posibles responsabilidades en la muerte, «el Juzgado o la Fiscalía que interviene deberían autorizarlo y emitir una orden judicial para exhumar el cuerpo«, señaló Carunchio, quien añadió que también «la familia o su representante legal» deberían autorizar el proceso.

Recién después de todos estos pasos iniciaría el procedimiento, y solo entonces los especialistas podrían realizar un diagnóstico del estado del cuerpo para decidir tanto los pasos a seguir como las técnicas a utilizar: «Habría que ver, por ejemplo, cómo está el sistema circulatorio, puede estar intacto o puede estar destruido, y después definir qué procedimientos usar: plastinación, embalsamamiento, reconstrucción, se deberían utilizar muchos productos para llegar a un conjunto logrado que se pueda exhibir», explicó Carunchio, quien dejó en claro que «hay que esperar a ver el cuerpo«.

Aunque en Argentina la palabra suena extraña, el embalsamamiento es un proceso más común de lo que se cree, aunque en todos los casos se trata de procedimientos temporarios y no permanentes, según Carunchio. En general, se utiliza «con fines funerarios, para que no haya contagios en el velorio, que no haya derrame de líquidos, que el cuerpo no se descomponga, que no desprenda olores y gases, para recuperar el color natural, todo para poder despedir a un ser querido en condiciones», detalló el presidente de AAT.

