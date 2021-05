No estamos hablando de cosas lejanas, complejas, difíciles. Estamos hablando de hacer las cosas que hicieron en esos países para poder crecer. Tener moneda, un país que no tiene moneda, que la gente no puede ahorrar en su moneda, que no puede comprarse una casa a 30 años, que la Pyme no puede cobrar un cheque a tasa razonable, es un país que no es viable. Es como querer jugar al fútbol sin pelota. Un billete de 100 pesos antes eran 100 dólares, hoy no llega a un dólar», s

ASÍ ESTÁ CHILE

Chile enfrenta una crisis sin precedentes «La situación en Chile se encuentra en una fase crítica: casi un 70 % de la ciudanía considera que el país vive la peor crisis política desde el retorno a la democracia. La esperanza de un cambio estructural del sistema político y económico y de la redistribución del poder que demandó el estallido social con el anhelo de una nueva Constitución es un proceso de resultado aún incierto”, indicó Gitte Cullmann, directora de la oficina regional para el Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll. El presidente Sebastián Piñera, aliado de Macri, tiene un índice de aprobación de un 10 % actualmente.

CRISIS EN COLOMBIA

Mientras tanto, Colombia es escenario de fuertes tensiones y manifestaciones. El gobierno de Iván Duque busca recaudar cerca de 23 billones de pesos colombianos adicionales (unos US$6.300 millones de dólares) para enfrentar la crisis económica en la que está sumido el país, muy afectado por la pandemia de coronavirus. En tanto, las organizaciones sociales de trabajadores, indígenas y estudiantes salieron a las calles de Colombia para protestar contra el proyecto llamado Ley Solidaridad Sostenible por considerar que afecta fundamentalmente a clases medias y bajas.

LA PANDEMIA GOLPEA A URUGUAY

Uruguay, pese a avanzar con la vacunación, registra índices altísimos de muertes y contagios por la pandemia. Uruguay es el tercer país con más casos de coronavirus cada 100.000 habitantes, según el Índice de Harvard. Este índice de nivel de riesgo señala que Uruguay está en nivel rojo (más de 25 casos diarios cada 100.000 habitantes) y en tercer lugar en el mundo, con 102,7 casos nuevos cada 100.000 habitantes en la última semana.

PERÚ ENTRE DOS MODELOS

Perú padece una crisis institucional desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Martín Vizcarra fue depuesto el 9 de noviembre de 2020 y en su lugar el Parlamento nombró a Manuel Merino que duró sólo cinco días. Tras una ola de violencia, renunció y Francisco Sagasti condujo la transición. El fin de semana que viene espera definir en Junio la segunda vuelta electoral. Allí también se debaten dos modelos de país en medio del embate por la pandemia. Pedro Castillo y Keiko Fujimori medirán fuerzas prontamente. Castillo arrasó en primera vuelta en regiones donde la mayoría de la población es rural y pobre y él mismo encarna los valores más humildes del interior del país donde mantiene su bastión electoral. Así lo sostienen los sondeos, que dan una tímida pero firme ventaja general a Castillo, quien recibe un respaldo abrumador en el sur y centro del país -regiones andinas-, mientras que la candidata de Fuerza Popular, Fujimori, de tendencia neoliberal, domina en Lima. ¿Estará Macri pendiente de estos próximos resultados o seguirá mirando Netflix hasta 2023?