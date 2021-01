Mauricio Macri pretende copiar la estrategia de Cristina Kirchner y presentarse en 2023 como compañero de fórmula de la actual presidenta de su partido, Patricia Bullrich y por ese motivo adquirió «una importante participación accionaria» en el diario La Nación: «Macri piensa que puede volver, por eso lo compró«.

«Su compañera de ruta es Patricia Bullrich‘», destacó el periodista en su clásico editorial de las 10:00.»Él piensa que Larreta es un jugador menor, un empleado. Un tibio sin instinto asesino, que se va a correr ni bien le ladre un poco o le recuerde que tiene cosas de él, que recabó haciendo espionaje», agregó el conductor de Navarro 2023.

«Cuenta con una jugadora importante. Pato Bullrich. Ella le habla de mano duro a un pueblo empobrecido. A hombres y mujeres a los que si les roban el celular, ya no lo renuevan. Pero que si les roban 5000 pesos, ya no comen. Esa gente desesperada no quiere justicia, quiere venganza. El discurso del dúo es la seguridad. El odio al vago, al planero, al inmigrante que te quita el trabajo y la condena a los chorros K. Ellos tienen un plan, venden esperanza, tienen un plan», destacó.

«Macri piensa que puede ganar en 2023 o que si no le da puede ir de candidato a vice de Patricia Bullrich y tener él el poder. Pero no quiere un distinto al lado, quiere a un igual. No está tan mal para 2021, hay que decirlo. Hoy JxC gana en CABA en Córdoba en Mendoza, y puede ganar en Santa Fe y en Entre Ríos. Habrá que hacer una gran elección en Provincia de Buenos Aires. Tienen un plan claro para volver y para gobernar».

Macri invirtió en La Nación +

Navarro además reveló al aire de la FM 107.3 que Mauricio Macri adquirió «una importante participación accionaria» en el diario La Nación y enfatizó que su plan es volver a la carrera política para intentar aglutinar a la derecha argentina: «Macri piensa que puede volver, por eso lo compró».

Esta confirmación surge luego de que se revelara el último domingo en el diario Perfil que Mauricio Macri había desembarcado con una inversión de 14 millones de dólares en la señal de cable, hasta el momento de bajo rendimiento, del diario de los Mitre, para poder costear las cifras solicitadas por los periodistas «estrellas» de la derecha argentina.

«Se lo dijo sin disimulo a Jonnathan Viale personalmente, ‘vamos a hacer grandes cosas en LN+'», destacó el periodista en su clásico editorial de las 10:00. «Feinmann, Viale, Leuco, Majul, descargaran sus discursos de odio cada noche desde el 1° de marzo. El compromiso del grupo es que esas editoriales se transcribirán en la home de La Nación al día siguiente«, agregó el conductor.

Fuente: El Destape web