La causa por espionaje ilegal comienza a cercar al ex presidente Mauricio Macri, quien está de viaje por Europa junto a su familia en medio de la pandemia del coronavirus. El ex juez Carlos Rozanski abrió el debate acerca de la responsabilidad del líder de Cambiemos y de las pruebas en su contra. Qué opina el abogado Gregorio Dalbón sobre cómo será la defensa del ex jefe de Estado.

«Hay elementos jurídicos de sobra para que Mauricio Macri sea indagado y procesado con prisión preventiva», afirmó Rozanski luego de que los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide hiciera un pedido de indagatoria a los jefes de la AFI y a Dario Nieto, el secretario privado de Mauricio Macri. El juez Rozanski afirmó que Macri puede padecer el mal que aquejó a los opositores a su gobierno: las prisiones preventivas.

En diálogo con El Destape, fuentes judiciales explicaron que si la causa por espionaje avanza, Macri podría ser procesado por violar la Ley de Inteligencia y por asociación ilícita. Las penas van desde los 3 a los 10 años por la producción de inteligencia ilegal y de los 5 a los 20 años por asociación ilícita.

«Creo que Macri se enfrenta a una causa muy compleja y sus defensores tendrán un arduo trabajo. Se enfrente a un presunto delito que puede tener una pena de diez años», afirmó a El Destape el abogado Gregorio Dalbón. «No voy a opinar sobre la prisión preventiva, ni tampoco sobre si Macri puede ir preso, porque no soy como Majul, Lanata, Feinmann o Leuco. No quiero ser iguales a ellos», sostuvo.

El límite de las penas, según los letrados consultados, podría ser de 25 años de cárcel, la pena máxima en Argentina para este tipo de delitos. Con las indagatorias a la «mesa chica» de la inteligencia macrista se va cerrando el círculo sobre el ex presidente y hay mucha preocupación en el entorno de la ex cúpula de Cambiemos.

¿Macri puede ir preso?

En la Ley de Inteligencia, constan las disposiciones penales por la inteligencia ilegal. El artículo 42 advierte que “será reprimido con prisión de tres a diez años e inhabilitación especial por doble tiempo, si no resultare otro delito más severamente penado, el que participando en forma permanente o transitoria de las tareas reguladas en la ley, indebidamente interceptare, captare o desviare comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil, o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así como cualquier otro tipo de información, archivo, registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público que no le estuvieren dirigidos”.

Además, establece penas de 2 a 6 años si se “omitiere destruir o borrar los soportes de las grabaciones, las copias de las intervenciones postales, cablegráficas, de facsímil o de cualquier otro elemento que permita acreditar el resultado de las interceptaciones, captaciones o desviaciones”. Es el caso de las escuchas entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el senador Oscar Parrilli, por ejemplo.

En tanto, en el artículo 43 establece una pena de prisión de 3 a 10 años e inhabilitación especial por doble tiempo a todo funcionario que haga tareas de inteligencia prohibidas. En el caso puntual de Macri, se debe tener en cuenta el artículo 12, que dice: “El presidente de la Nación fijará los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”. Si las tareas de espionaje a dirigentes políticos, periodistas y académicos fueron lineamientos estratégicos y objetivos generales tendrá que resolverlo la Justicia.

En caso de que se establezca la responsabilidad penal de la conducción política, es decir, de Macri, el ex mandatario podría pasar 25 años en prisión.

El circulo comienza a cerrarse

Este jueves, el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé citó a declaración indagatoria por la causa espionaje ilegal a Darío Nieto, el secretario privado del expresidente Mauricio Macri, y a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

«Considero que existen motivos bastantes para sospechar que Gustavo Héctor Arribas; Silvia Majdalani y Dario Nieto, han participado en la comisión de los hechos calificados prima facie como infracción a los artículos 210, 248, 249 del código sustantivo y 43 bis dela ley 25.520, razón por los que habré de convocarlos a prestar declaraciones indagatorias a tenor del artículo 294 del código adjetivo», resolvió Augé.

También fue citada a indagatoria Susana Martinengo, quien estaba a cargo del área de Documentación Presidencial en la Casa Rosada, tenía vínculos con varios espías de la banda de los Super Mario Bros y en audios reconoció sus vínculos con el secretario Nieto en la recolección de información de la inteligencia ilegal.

Tras los llamados a indagatoria de Augé, el diputado nacional Rodolfo Tailhade aseguró que el expresidente Macri deberá pasar por el juzgado federal Nº 2 de Lomas de Zamora por la megacausa de espionaje ilegal durante su gestión.