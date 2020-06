El Ministerio de Economía informó el viernes sobre una nueva extensión del plazo de las negociaciones, que ahora será hasta el 19 de junio próximo.

Además, reconoció que le pidió «ayuda» al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para «hablar con algunos acreedores que él conoce y tomó cartas en el asunto».

Así el país ingresó en la etapa final de las tratativas para reestructurar más de US$ 66.000 millones.

En ese escenario, Alberto Fernández, criticó que «hay mucha ansiedad sobre ese tema» y apuntó: «Llevamos dos meses y nos apuran».

«No quiero resolver el problema de la deuda para el Gobierno de Alberto Fernández, sino para la Argentina, para que quien me suceda, no tenga que pasar por lo que estoy pasando yo y tenga que cumplir obligaciones externas razonables, no la locura que nos dejaron a nosotros», remarcó.

En diálogo con LT3 Rosario, consideró que «hay que ser muy cuidadosos y entender», mientras aseguró que su gestión trabaja «para buscar un acuerdo con acreedores».

Sin embargo, insistió: «Queremos un acuerdo que sea sostenible, que lo pueda pagar la Argentina y que el costo de pagarlo no sea un mayor esfuerzo de sectores a los que no podemos pedir más esfuerzo».

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya informó también que se extenderán hasta el martes próximo los acuerdos de confidencialidad firmados en el marco de las negociaciones por la deuda emitida bajo ley extranjera.

A su vez, el funcionario nacional explicó que se tomó la decisión de extender la fecha de cierre de la oferta para poder enmendarla luego del martes, al finalizar los acuerdos de confidencialidad.

