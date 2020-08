“No sabemos cómo seguir. La causa no tiene ningún avance. A mi hermano le hicieron algo, pero no hay nada”, sostuvo Verónica Machuca.

Ricardo Esteban Machuca, tenía 32 años y desapareció de la estancia “Tres Banderas”, en la zona de Gobernador Duval, hace casi tres años. Lo había llevado el dueño del campo a trabajar y encontraron la mesa servida en la casa de la estancia, donde estaba solo. Nunca pudieron dar con su paradero. Parece que se lo hubiera tragado la tierra. El próximo 5 de octubre se van a cumplir tres años de la última vez que lo vieron. Pero ya nadie lo busca.

La investigación judicial está en manos de un fiscal de General Acha, Martín Miguez, pero hace mucho tiempo que el expediente no se mueve. Hace más de un año, ese funcionario judicial rechazó los últimos intentos de mover la causa por parte del abogado de la familia, Omar Gebruers.

El abogado pidió una novedosa pericia, la autopsia sicológica, para intentar descartar que el peón haya desaparecido por propia voluntad. Le contestaron que la fiscalía no tenía recursos para llevarla a cabo. También la fiscalía rechazó el pedido de indagatoria de Andrés Alencastre, el empleador y dueño del campo donde desapareció el peón, por considerar que no hay indicios suficientes que lo conviertan en sospechoso de algún delito.

Ni rastros

La investigación deambuló sin destino desde el principio. En un primer momento, la llevó adelante un fiscal adjunto de Acha, José Luis Coito, que ya no está en funciones. Ordenó rastrillajes a caballo en el campo, búsqueda en el cauce del río Colorado -pasa cerca del lugar-, pero no hubo hallazgos. Inclusive el entonces fiscal general Horacio di Nápoli –hoy ministro de Seguridad- estuvo en Duval tomando declaraciones a los vecinos.

Después de unos meses, Coito se declaró incompetente y derivó el expediente en la justicia de Río Negro. Allí consideraron que correspondía a La Pampa la investigación. Después de meses de inmovilidad, la Corte Suprema de Justicia zanjó la discusión y en setiembre de 2018 devolvió la causa a la fiscalía de General Acha.

En ese momento, hace dos años, la familia cambió de abogado -primero los patrocinaba Alejandro Odaso, un exdiputado provincial de Acha- y contrató al abogado santarroseño Omar Gebruers, para intentar reactivar la búsqueda. Todavía sigue vigente una recompensa de 250 mil pesos para las personas que aportes algún dato de valor en la investigación. Pero el desconcierto sobre el caso predomina en la fiscalía y también en el abogado de la familia. El misterio no se despeja.

“Estamos estancados. No encontramos el camino. Estamos impedidos de avanzar”, reconoce el abogado, de vasta experiencia en el fuero penal, ante la consulta de este medio.

Causa paralizada

“En octubre se van a cumplir tres años. La causa se va dilatando. Encontraron cosas que daban indicios en el campo de que a mi hermano le hicieron algo. Pero para la fiscalía parece que no es suficiente”, cuenta Verónica Machuca desde Villa Regina.

En las primeras semanas, la familia llegó a llevar un clarividente al campo, que encontró algunos elementos que apuntarían a que el peón fue víctima de un ataque. Pero la fiscalía no tuvo en cuenta esos datos.

“(Horacio) Di Nápoli, que ahora es ministro, se llenó la boca diciéndonos que lo llamáramos cuando necesitáramos información, pero nunca nos atendió”, lamenta Verónica. Ella viajó al principio hasta Santa Rosa y se entrevistó con el entonces ministro de Seguridad, Julio González, y el ex jefe de Policía, Roberto Ayala, pero la reunión fue tensa porque ella les reprochó las falencias de la investigación y los funcionarios alegaron que dependían de las decisiones del fiscal de la causa.

“Hicieron todo mal. Supuestamente hicieron un rastrillaje con caballos. Pero nunca lo hicieron. El fiscal Coito supuestamente sobrevoló la zona pero digo supuestamente porque nunca vimos un video de eso”, recuerda Verónica. “Hay muchas cosas que no cierran. Estamos seguros de que a mi hermano algo le hicieron. Él no se fue a ningún lado. Si no me lo hubiera contado en algún momento”, asegura.

La familia está desconsolada. Verónica cuenta que su madre, Carmen, tiene 71 años, y todavía espera noticias de su hijo. “Está mal. Es su hijo. Más cuando ve que no hacen nada. Siempre tratamos de cuidarla con mi hermana Claudia, de no exopnerla”, dice ella.

“Hicieron todo mal desde el primer día que fuimos al campo. Hubo trabas de todos lados. Apareció ropa de mi hermano en un sillón casi un mes después. Las personas que lo llevaron a ese campo son los responsables de la desaparición de mi hermano. Tienen que hacerse cargo de lo que pasó. El campo nunca se cerró», añade.

El abogado Gebruers coincide en el cuestionamiento a los operadores judiciales involucrados. “Los fiscales están excesivamente tranquilos. Propusimos una autopsia sicológica, como se hizo en el caso de Andrea López, para demostrar que no desapareció por su propia voluntad, y la rechazaron porque no están en condiciones de afrontar ese costo. Y la familia mucho menos, por supuesto”, menciona.

El año pasado Gebruers se arriesgó a pedir la indagatoria del dueño del campo y el individuo que lo acompañó cuando llevaron a Machuca hasta la estancia. “Esperaron cinco días para hacer la denuncia de la desaparición. Y fueron directamente a la comisaría en lugar de pasar por la casa de Machuca para ver si había vuelto ahí. No es muy lógico eso. Pero no nos hicieron lugar”, detalla.

Solo misterio

Con el paso del tiempo, los familiares ya perdieron las esperanzas de encontrar con vida al peón. Sigue siendo un misterio la suerte que corrió el trabajador rural, que residía en General Godoy, Río Negro. El 5 de octubre de 2017 el dueño del campo y otra persona de apellido Bullones lo llevaron al establecimiento Las Tres Banderas, a 50 kilómetros de Gobernador Duval, para cuidar unos animales. Diez días después, el dueño del campo, Andrés Alencastre, entregó la ropa, los documentos y dos celulares del peón y denunció su desaparición en la Comisaría de Duval.

Las búsquedas con perros en el campo y con buzos en el río Colorado dieron resultados negativos. Además, en los pasos fronterizos no se registra la salida del país de Machuca. El dueño del campo declaró que dos días antes de hacer la denuncia encontró en la casa la comida preparada sobre la mesa, sin tocar, pero ni rastros del peón. El campo, de 1.500 hectáreas, de superficie sinuosa, con pastizales, jarillas y monte bajo, es de difícil acceso.

Alencastre es la última persona que estuvo con Machuca. Tiene 36 años, vive en Villa Regina y heredó el predio de su padre. La madre es la dueña de un geriátrico en esa localidad. Una pericia sobre la camioneta de Alencastre halló manchas de sangre en la caja, pero eran de animales, no pertenecían a un ser humano.

Por otra parte, cuatro testigos declararon durante los primeros pasos del caso y aseguraron que vieron a Machuca en Regina los días posteriores a la denuncia de la desaparición. Eso sumó intriga y desconcierto a los investigadores. Nunca pudo comprobarse.

En octubre se cumplen tres años de la desaparición del peón. Machuca, el desaparecido que ya nadie busca.

