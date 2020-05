El ex funcionario nacional y ex candidato a gobernador del PRO en La Pampa, Carlos Mac Allister, de a poco empieza a calentar los motores de la política, aunque ahora esté volcado de lleno al deporte. Precisamente en el mundo Boca. La polémica por la liberación de detenidos por la pandemia fue el disparador del enojo del Colo contra uno de los referentes del club y también dirigente, Raúl Cascini, por grabar un video apoyando a los detenidos: “Las penas están para cumplirse. Yo no lo hubiese hecho, los dirigentes de Boca tendrán que tomar decisiones o no… Cascini es empleado del club”, advirtió Mac Allister.

Boca eleva todo a la máxima potencia y mucho más en la era de las redes sociales, donde todo se comparte hasta viralizarse y se multiplican los comentarios y las críticas como ocurrió con el polémico video donde ex futbolistas junto al líder de La 12 Rafael Di Zeo pedían por la liberación de los presos en medio de la crisis sanitaria sin precedentes por la pandemia.

Tras el video, el Colo fue contundente:“Son decisiones individuales, ellos sabrán por lo que hacen. Las penas están para cumplirse. Yo no lo hubiese hecho, los dirigentes de Boca tendrán que tomar decisiones o no… Cascini es empleado del club”

El principal apuntado por los hinchas, socios y, según trascendió, por la propia dirigencia es Raúl Cascini, justamente por ocupar un cargo actualmente como integrante del consejo de fútbol que encabeza Juan Román Riquelme y de alguna manera “ensuciar al club” con una opinión personal.

