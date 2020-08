Luis Ventura está dispuesto a dar el salto hacia la política. El periodista fue tentado para participar por el cargo de Defensor del Pueblo del Municipio de Lanús y estaría interesado en la propuesta.

No sería la primera vez en la que Ventura encara una aventura por fuera del mundo de la farándula, en el que más experiencia tiene. Fue entrenador en el ascenso del fútbol argentino. Dirigió a El Porvenir y a Victoriano Arenas, equipo en el que además consiguió un título en Primera D. Fue precisamente por ese vínculo con el fútbol que, de alguna manera, le llegó la oferta de lanzarse en el barro de la política.

«La propuesta nace porque yo dirigí equipos muy austeros. Estuve en tres etapas en El Porvenir y siempre dejé cosas. Una plaza, unas canchas, promoví el Futsal y el fútbol femenino. Se apoyaron un poco en eso para contactarme«, contó Ventura a Data Clave.

«Alguien vio todas estas acciones que hago de manera personal, como técnico, no como directivo, y entre eso y mi llegada a la gente o la popularidad en el barrio, me llamaron para candidatearme a Defensor de Pueblo de Lanús«, explica. La oferta llegó desde el peronismo, a través de allegados del ex intendente Darío Diaz Pérez.