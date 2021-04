El periodista Mauro Viale murió el pasado 11 de abril tras haber sido internado por coronavirus. Se había dado la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 el jueves anterior y el viernes condujo su programa de televisión. Su amigo y colega, Luis Ventura, reveló que tuvo la primicia del deceso del comunicador de 73 años, pero omitió darla.

“Yo creo que él cuando llega a la vacunación ya tenía algún síntoma dando vueltas. Yo lo vi ese viernes, tenía que cerrar una pauta comercial y nosotros todas las tardes nos juntábamos aunque sea un saludo al paso y ese día no lo vi bien”, contó Luis Ventura en PH – Podemos Hablar, el programa de Telefe.

“Soy la persona que recepciona la noticia. La llamé a Liliana Parodi para decirle lo que me estaba pasando alguien que no era periodista razón por la cual me daba mi margen de creer o no creer”, enumeró.

Tras el trascendido, le pidió a la directora de programación de América que la chequeara. “A los tres o cuatro minutos me llamó quebrada y me dijo: “es cierto pero no lo digas”.



«Es un poco lo que recibimos los periodistas todo el tiempo, qué hacemos con nuestra vida personal respecto a la profesión”, explicó Luis Ventura en una inesperada confesión.