Luis Brandoni reconoció las limitaciones del ex presidente Mauricio Macri y dijo que «no tiene alma de líder ni caudillo». En diálogo con Viviana Canosa en su ciclo Nada Personal de Canal 9, el actor macrista admitió que Cambiemos no ganó las elecciones porque «hubo cosas que no se hicieron bien» y definió a las PASO como «una catástrofe».

«Se cometieron errores, los errores se reconocieron. Yo siempre pensé que era una fortaleza decir me equivoque», opinó Brandoni sobre el fracaso del macrismo a la hora de buscar su reelección. Al referirse a este tema, habló sobre el rol de Macri como lider: «Se dijo mucho sobre las condiciones de lider y la verdad que no tiene condiciones de lider ni de caudillo. A mi me alegraría mucho porque no nos fue bien con los caudillos».