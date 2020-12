Lucía Portela (26 años) llora de rabia y llora de miedo. Fue golpeada y abusada por quien era su pareja, Raúl Orlando “El Ruly” Aguirre, y ahora tiene terror. El acusado logró este lunes la prisión domiciliaria y a ella no la notificaron de la audiencia donde se tomó la decisión. Ni le dieron un botón antipánico. Ni le colocaron una tobillera electrónica a Aguirre. “Sé que no va a respetar la restricción. La Justicia pampeana espera que me maten para meterlo preso”, contó.

Aguirre había sido detenido en la noche del 26 de diciembre. Unas horas antes había ido a la casa de Lucía, donde la amenazó con un cuchillo y lo molió a golpes.

Hoy, sin que la víctima fuera notificada, se realizó una audiencia donde el juez Carlos Chapalcaz dio la orden de que deje la comisaría y pueda irse a su casa. “Según me dijeron, la fiscal Verónica Ferrero estuvo de acuerdo en que tenga prisión domiciliaria. Una locura. Cero de perspectiva de género. No me siento escuchada”.

Lucía aportó pruebas para acusar a Aguirre. Y sumó incluso el testimonio de dos hijas de Aguirre. Una M., de 17 años, y otra Dana, de 23.

“Yo solo quiere que pague”, dijo M., una de las hijas del acusado. Ella vio en carne propia la violencia de Aguirre hacia su mamá. “Quiero que pague por todo lo que le hizo a varias mujeres. Chicas y menores”.

“Hoy lo dejaron libre, porque a pesar de todo la mierda que es, la fiscal lo dejó libre con tan solo una restricción (la cual sabemos que no va a cumplir). Pero voy a luchar, contra todo y contra todos, para hacer justicia, por mi mamá, mis hermanas y por todas las pibas”, sostuvo.

Lucía -madre de un nene de 7 y una nena de 3- tiene 26 años y es asistente terapéutica. “En julio nos empezamos a escribir por una red social”, contó. “En agosto nos conocimos y empezamos a salir”.

“Al principio la relación era buena, pero después mostró la hilacha. En septiembre comenzamos en una relación más seria”.

Nunca vivieron juntos. “Yo me quedaba a dormir en la casa de él, en Villa Elisa”, dijo.

Primeramente, comenzó con amenazas verbales. “Todo fue por un comentario que hice a una publicación en Facebook. Una pavada: era por una remera de un chico, al que él le tenía celos”, contó.

Poco a poco, comenzó a agredirla físicamente. En noviembre, le pegó una paliza. “No me dejó ir al trabajo. Para que no vieran los moretones”, sostuvo.

“Me dejó marcas en el cuello, en las piernas y en la cabeza. Me dió la cabeza contra la pared”, sostuvo. Por miedo, no lo denunció.

“Yo, en realidad, me quise ir con la primera piña. Pero no pude. No porque no quise, sino porque me buscaba. En el trabajo y en la calle. Me encontraba y terminaba con miedo a dejarlo y que me pegara o matara”, dijo.

Dijo que, en una oportunidad, también la quiso pasar por arriba con el automóvil.

No solo eso. “Cuando está drogado o borracho, quiere tener relaciones sexuales. Te ata y hace lo que quiere. Sin consentimiento, pero preferí que me ate a que me apunte con el cuchillo”.

El 14 de diciembre volvió a golpearla. Ese día decidió hacer la primera denuncia. La Justicia, por eso, estableció una restricción.

El 25, en la mañana, se apareció en la casa de Lucía. Abrió la ventana de su pieza y ella llamó a la Policía.

Un día después, volvió. Otra vez abrió la ventana y observó que Lucía estaba con otro hombre.

Unos 15 minutos después, volvió con un cuchillo y rompió de una patada la puerta. Lucía alcanzó a llamar a la Policía, pero sin poder explicar qué pasaba: en ese momento, amenazó a ella y al joven con el cuchillo. Lucía fue golpeada.

Unos 10 minutos después llegaron los policías y Aguirre se fugó.

Recién fue detenido en la noche del 26. Hoy, la Justicia decidió que puede estar en su casa mientras avanza la investigación. “Es una locura lo que decidieron. Tiene como diez víctimas y varias perimetrales pero no las cumplió. ¿Por qué ahora va a cumplir?”, se preguntó Lucía.

Este martes, a las 15.30, Lucía y sus amigas harán una manifestación en el Centro Judicial de Santa Rosa para reclamar que Aguirre regrese a la cárcel.

Fuente: Diario Textual