Ya trabajan las tres listas que se presentarán en las próximas elecciones.

La pandemia del coronavirus dejó al desnudo la precarización que viven los entrenadores del fútbol pampeano que junto a los futbolistas, árbitros, y otros actores secundarios del ambiente futbolero, perciben un dinero extra que se suma a sus ingresos mensuales.

El parate futbolero que ya lleva cuatro meses, obligó a los DTs a poner a jugar a la imaginación. Fueron dos momentos bien marcados: primero de entrenamientos y luego en el plano gremial.

A los pocos días de que se decretara el confinamiento, los entrenadores buscaron opciones para continuar con los entrenamientos. Así llegaron las alternativas vía zoom y otras plataformas. En aquel tiempo no se sabía cuánto iba a durar el aislamiento y el objetivo era darle continuidad al trabajo físico de pretemporada.

Luego, en una segunda etapa, disminuyó el trabajo físico a través de las plataformas, allí los entrenadores se dedicaron a capacitarse de forma digital, con cursos y, principalmente, con charlas de Directores Técnicos reconocidos a nivel nacional e internacional.

De esa manera salieron a la luz algunas problemáticas del sector que se vio afectado con el receso ya que muchos DTs con título viven del fútbol o tienen parte de sus ingresos gracias a la actividad.

Así resurgió una disputa que ya tiene varios años: la del sindicato de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) que está intervenido judicialmente desde 2018 y dónde próximamente habrá elecciones para definir al nuevo Secretario General.

Desde el año 2000, Victorio Nicolás Coco, el exfutbolista de San Lorenzo es el máximo dirigente de la entidad pero ha sido duramente criticado porque, según dicen, «ha perdido la esencia de lo que debe ser el gremio» además de que no hay un Convenio Colectivo de Trabajo, ni obra social para respaldar a los entrenadores argentinos.

El oficialismo

En ese contexto, los entrenadores comenzaron a organizarse, a tejer alianzas y a sembrar la semilla de lo que puede ser un nuevo sindicato. Sin fecha para las próximas elecciones, aunque podrían realizarse en abril del próximo año, las agrupaciones aprovecharon el aislamiento para fortalecer sus listas.

En La Pampa el secretario general de ATFA es Oscar Di Benedetto, el director de la Escuela de Directores Técnicos con sede en Santa Rosa. A nivel nacional, la lista oficialista la encabeza el exjugador y reconocido entrenador de ascenso, Salvador Pasini que abandonó la conducción técnica y se postulará como Secretario General de la Asociación de Técnico de Fútbol de Argentina (ATFA).

“Ahora me estoy comunicando mucho con el interior y yo creo que vamos a ganar. Me pone contento que haya listas porque nunca se presentó nadie. Entonces no es culpa del oficialismo, si nunca se presentó nadie. Ahora hay y vamos a ir a la cancha. Al que sigan los compañeros y los colegas se quedará como Secretario General. Yo tengo mucha confianza en mi propuesta”, dijo Pasini que tendrá el apoyo del presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia.

La oposición

Hay dos listas opositoras a nivel nacional: TUA (Técnicos Unidos Argentinos) y la Lista 26. Ambas tienen sus representantes en La Pampa y buscarán fortalecerse de acá a la fecha de las elecciones.

La primera de ellas, Técnicos Unidos Argentinos (TUA) nació en el 2018 y está encabezada a nivel nacional por Jorge «Palito» Brandoni y cuenta con el apoyo de Pedro Troglio, Néstor Gorosito, Daniel Onega y Fernando Signorini (ex preparador físico personal de Diego Maradona), entre otros.

“Los técnicos del interior están más desprotegidos. Hay que tener en cuenta que de todos los que tienen título en el país, solo trabaja el 30%. Sabemos que en las provincias hacen de entrenador padres, amigos, dirigentes o los preparadores físicos desenvuelven dos roles. La idea es cambiar un poco eso” indicó Brandoni.

En La Pampa, TUA trabaja de forma coordinada en las dos ciudades más importantes de la provincia: Santa Rosa y General Pico. Se conformaron dos seccionales, una ya habilitada y en funcionamiento y la otra próxima a inaugurarse.

La de General Pico abrió sus puertas la semana pasada, está encabezada por el exentrenador de Ferro de Pico, Walter Gonzalo, con el apoyo de Ignacio Archieri, Nicolás Hernández Bocca, Adrián Hormaechea y otros entrenadores.

Guido Carracedo es el encargado de la seccional Santa Rosa que cuenta con el apoyo de unos 40 Directores Técnicos de la capital pampeana entre los que se encuentran Mauricio Rambur, Daniel Petrucci, Darío Di Lorenzo, Marcelo Costantino, Marcelo Adrián Fernández, Gabriel Perazzi, entre otros.

El equipo de Caruso

La tercera lista es la número 26, AFDT (Agrupación Federal de Directores Técnicos), que encabeza a nivel nacional Ricardo Caruso Lombardi apoyado por Omar Labruna, Daniel Teglia, Gustavo Raggio, Marcelo Vaquero, Salvador Ragusa y Arnaldo Cacho Siale, entre otros.

“Los técnicos del fútbol argentino son rehenes de los clubes por culpa del Gremio”, dijo el carismático entrenador respecto de la situación del Sindicato.

“No creo que este año haya comicios, primero porque está todo paralizado, y segundo, en caso de que vuelva todo a la normalidad, será necesario armar la logística en base a condiciones que nosotros, desde afuera del gremio, estamos exigiendo (un interventor, un normalizador o, en su defecto, un censo de todos los directores técnicos del país) y que el oficialismo no quiere cumplir”, sentenció Caruso.

En La Pampa, los representantes de la lista de AFDT -que tiene alrededor de 120 DTs- son Gustavo Caminos y Edgardo «Tuco» Leguizamón, que están acompañados por Horacio Kunz, Gustavo Seibel, Mauro Rezza, Lucas Lazaric, Bruno Zink, Dante Ponce, Darío Portis, Omar Santorelli, Mariano Ferrero, Sergio Guerra, Cristian Santamaría, Dardi Corcuera, Julio Díaz, Jorge Cayupán y Abel Abraham, entre otros.

Fuente: El Diario