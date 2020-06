El presidente de Estados Unidos ya fue notificado sobre esto, pero no respondió, por lo que los abogados de Mick Jagger junto a la organización de derechos musicales BMI ya vienen trabajando para detenerlo. «BMI ha notificado a la campaña de Trump, en representación de los Stones, que el uso no autorizado de sus canciones supondrá una violación de su acuerdo de licencias. Si Donald Trump ignora esa exclusión y persiste, entonces afrontaría una demanda por romper el embargo y reproducir música sin licencia’‘, se informó en un comunicado.

Recientemente, Trump volvió a usar el tema «You Can’t Always Get What You Want» en un acto en Tulsa, Oklahoma.