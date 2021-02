Afirman que el comunicado «tiene como finalidad hacer conocer a la opinión pública la situación de discriminación que sufrimos los que habitamos Colonia San José y su amplia zona rural».

Explican que «Colonia San José viene desde hace muchísimos años perdiendo derechos, entre otros, uno de los más importantes hasta hoy, es el que se produjo el día 17 de Marzo del 2010 en el que en forma compulsiva y sin motivo real alguno procedieron al cierre de la Delegación Municipal que funcionaba en el edificio propio de nuestro Boulevard San Martín, en su oficina podíamos hacer trámites, pagar impuestos, recibir correo, hacer uso de un teléfono público, sacar guías de cereal o de animales entre otras cosas importantes, y recibir asesoramiento de la Delegada hasta ese entonces».

Los firmantes señalan que la Delegada era «una persona preparada, instruida y comprometida con las necesidades locales. Esto impidió por ejemplo que nuestra Comunidad no pudiera celebrar ese año el Centenario de la misma ya que ni salón de actos nos dejaron, debemos ser probablemente el único pueblo que no pudo festejar sus 100 años como correspondía, vergonzoso».

Dicen que «si bien no fue el primer cercenamiento, ya que los hubo y varios con anterioridad, en los diez años que le siguen a la fecha se sucedieron algunos hasta llamativos por injustificados y arbitrarios, en un momento hasta perdimos el derecho de sufragar en la Colonia y en nuestra Escuela porque había llovido y quedaba algún charquito en el pueblo2.

«Ahora es nuestra Escuela Hogar N° 23 la que está de turno en la desidia estatal que quiere despojarnos del normal funcionamiento de un establecimiento que vio durante muchas décadas desempeñarse en sus aulas a educadores, personal no docente y alumnos de la misma Colonia, fueron educandos muchos de los antiguas habitantes, luego sus hijos y posteriormente sus nietos los que bajo su techo aprendieron desde las primeras letras hasta el don de gentes de bien», señala los pobladores de Colonia San José.

«Aparte del dolor de ya no ser más un establecimiento operativo se suma la consecuente pérdida laboral para alguno de nuestros habitantes y personal docente», agregan.

«¿Hasta cuando la colonia va a seguir siendo cercenada? En un mundo donde prima la autogestión y donde uno es quien decide su destino nos avasallan impunemente! ¿Dónde está la democracia?», afirman.

«Señores políticos municipales o provinciales, a quien les corresponda, desde una intendencia, pasando por el ministro de Educación y hasta el gobernador devuelvan nuestros derechos y nuestra autonomía ciudadana y educativa», aseguran.

«¿La gente de San José y zona se pregunta por qué? Si no hay matrícula es porque tampoco hay voluntad de crearla, o no existen en la amplia zona de influencia localidades que no tengan niños que necesiten de una Escuela Hogar?, seguramente los hay y muchos, solo habría que abrir una inscripción, haciendo saber lo que brinda, no solo el edificio excelentemente preparado al efecto, sino también un personal altamente capacitado y con sobrada experiencia en la educación y el cuidado de los chicos», aseguran.

«No solo pedimos la reapertura y normal funcionamiento de nuestra escuela, también solicitamos se revea el retorno de a nuestra autonomía, o porque somos pocos no tenemos los mismos derechos del resto de los ciudadanos de nuestra provicnia a decidir sobre nuestro terruño?», cuestionan.

» Esperamos pronta respuesta a nuestros legítimos reclamos!», reclaman los pobladores de Colonia San José.

Hace unos días el ministerio de Educación de La Pampa anuncio el cierre de la escuela hogar de Colonia San José. El gremio docente UTELPA expresó su rechazo. «Las escuelas no se cierran», dijo esa entidad.

El Diario de La Pampa