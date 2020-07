En el entorno que asesora legalmente a la vicepresidenta entienden que la referencia es “a las presuntas escuchas que Claudio Bonadío dijo haber encontrado en el allanamiento de la casa de El Calafate” de Cristina. Ese procedimiento lo realizó el juez federal el 24 de agosto de 2018, en el marco de un desprendimiento del caso de las fotocopias de los Cuadernos. Según difundieron diversos medios como Infobae y Clarín en aquel entonces, en ese operativo se halló “información que podría provenir de escuchas ilegales”. Ese hecho recayó en el juzgado de Martínez de Giorgi.

Martínez de Giorgi es el juez que cerró la causa por espionaje ilegal contra el Instituto Patria que estaba abierta en Comodoro Py luego de dar por cierta la versión de la AFI macrista de que las tareas en los domicilios de CFK se realizaron para descartar un atentado en su contra.

Los otros mensajes

El 7 de agosto integrantes de la banda de espías fueron descubiertos haciendo inteligencia ilegal en el Instituto Patria. Para intentar contener el escándalo, la AFI macrista inventó una cobertura legal en una causa que investigaba posibles atentados en el marco del G-20. Dijeron que estaban tras la pista de posibles ataques a CFK, algo que está claro que resultó falso. En febrero, la interventora de la AFI actual, Cristina Caamaño, presentó una denuncia por espionaje ilegal contra la actual vicepresidenta, que tramita en el otro juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Augé, donde se investiga a la misma banda de agentes. Ese caso lo tiene delegado la fiscal Cecilia Incardona.

Incardona, en un escrito firmado el 25 de junio, le requirió a Villena copia del material que surge de los teléfonos secuestrados a los imputados. Resaltó que en el expediente que tiene a cargo Villena (donde ella también interviene) hay pruebas importantes para la pesquisa en la que se investiga el espionaje a CFK. Y a medida que avancen los peritajes de los últimos teléfonos es de esperar que aparezcan más conversaciones que evidencien las actividades ilegales.

De acuerdo a la fiscal, en el legajo de Cristina, que se compone de dos cuerpos, hay elementos valiosos para el caso que investiga con Augé. Hizo referencia a diversos mensajes, entre los que se destacan los siguientes:

-El 21 de febrero de 2018, del teléfono del agente Sáez surge el siguiente diálogo: “Turco, me averiguas si Cristina Kirchner está en Buenos Aires?”. El mismo día pero a las 11.05, se lee: “Preguntame si CFK está en Bs. As. Por favor, disculpa que te joda”. Cuarenta minutos después horas, se vuelve sobre el mismo tema: “Turco, ahí consulte y me dicen que está en el depto. de Recoleta y va a tener reuniones periódicas en el Instituto Patria de hecho ayer estuvo hasta las 23.30 reunida con un sub 40 de dirigentes…”. “Se desprende que hace referencia a Cristina Fernández dado que en mensajes posteriores hace mención a su cumpleaños y quienes fueron a saludarla, agregando un listado de personas e íntimos que le hicieron un pequeño festejo por el cumpleaños”, señaló la fiscal en el escrito dirigido a Villena. El cumpleaños de Cristina Fernández es el 19 de febrero. Para estas fechas, el grupo estaba bajo el mando de Dalmau Pereyra. Aún faltaban alrededor de tres meses para la llegada de Alan Ruiz.

– Un chat que surge del celular de Araque, donde este policía y agente de la AFI dialoga con “Pirincho”, que es señalado como un productor del canal América –no es Luis Majul-. El intercambio es del 30 de octubre de 2018 y allí se consigna que Cristina entró a hacerse un chequeo a un sanatorio de la Avenida Pueyrredón, y que tenía hipertensión.

– El 16 de noviembre de 2018, en el celular de Araque, hay un mensaje que envió “Andrea” (factiblemente Fermani) con un link a una nota que hace referencia a una denuncia de Cristina sobre maniobras de espionaje en la esquina de su domicilio particular. Ese mismo día, Cristina tuiteó que personas sin identificar intentaron colocar cámaras en la esquina de su casa. Los espías fueron descubiertos, una vez más. Por eso Andrea interpeló a otro de los agentes: “So vo?”. “Joni” (presumimos que Nievas) contestó que “no” pero aclaró que la empresa a la que hizo referencia CFK es la “que labura con policía de ciudad”. Es que al ser descubiertos, CFK explicó que “dijeron que eran empleados de la empresa Donaide S.A e iban a colocar estas cámaras por disposición del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires”. Como reveló Ari Lijalad, la AFI macrista logró tener “acceso remoto e irrestricto, en tiempo real y con usuario propio” a las cámaras de seguridad de la Ciudad que pertenecen a la empresa Danadie.

–En otro grupo de chat hubo un intercambio de “información sobre orden judicial de secuestro de obras de arte propiedad de Cristina Fernández”, según se desprende del requerimiento de la fiscal. El 27 de diciembre de 2018, Bonadío allanó el departamento de CFK en Recoleta en el marco de la causa de los Cuadernos y secuestró 33 cuadros y obras de arte. La entonces senadora cuestionó la decisión y acusó a la prensa hegemónica de usar el operativo para distraer a la población sobre el aumento de tarifas que había dispuesto Macri ese mismo día.

-En el Grupo “L S Tres”, conformado por los agentes Araque, Jorge Sáez y Belén Sáez (espía e hija del Turco), hay un mensaje del 29 de marzo de 2018 donde se lee: “turquito te comento llegó gente de Venezuela para reunirse con la cretina”, en referencia a Cristina.

–El 13 de agosto, Emiliano Matta envía mensajes sobre el Instituto Patria y hace referencia a la presencia de Cristina en el lugar y a la llegada de tres móviles policiales, lo que evidencia que continuaban los seguimientos, a pesar de que seis días antes se había descubierto a personal de la AFI haciendo tareas ilegales en ese domicilio.

– En el celular de Alan Ruiz surge un mensaje dirigido a “Emi” (Emiliano Matta) en el que solicita que le busque la dirección del departamento de CFK y del Instituto Patria. Matta le pasa la dirección y luego capturas de pantalla con fotos del edificio donde vive Cristina.

Ante este escenario, Incardona solicitó a Villena tener acceso a los teléfonos de los detenidos. Requirió los de Saez, Melo, Araque, Ruiz, Belén Sáez, Matta y Susana Martinengo (funcionaria de la Casa Rosada), entre otros.