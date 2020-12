La fuga de capitales fue una marca durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, pero lejos de corregirse, en 2020 esta tendencia siguió en aumento, en deterioro de la economía del país. Entre 2016 y 2019, ingresaron al país u$s103.000 millones, la enorme mayoría por deuda que tomó el ex jefe de Estado, y en ese mismo período salieron del sistema financiero local u$s86.000 millones, según un informe del Banco Central.

Esto quiere decir que Macri tomó deuda en su enorme mayoría para financiar la fuga de capitales, en especial en los últimos dos años de su mandato, tras la debacle económica que se inició con la primera corrida cambiara de abril de 2018 y que derivó en la vuelta del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este año, en medio de la crisis por la pandemia, la situación no mejoró y, por el contrario, la salida de activos se profundizó al punto de marcar un récord en el tercer trimestre de 2020.

Que los argentinos confíen sus dólares en el sistema bancario y financiero de otras naciones significa que contribuyen al funcionamiento y mejoramiento de la economía y desarrollo de otros países en desmedro de la Argentina, que sufre la sangría de dólares y la escasez de ingresos al sistema de la divisa estadounidense, lo que complica la economía y agudiza la crisis.

La falta de confianza en las políticas de Alberto Fernández de los sectores de altos ingresos no cambia. De acuerdo a los datos que informó el Indec, los argentinos tienen más de u$s 336.224 millones en dólares, depósitos en moneda extranjera en bancos del exterior o fuera del sistema financiero local, propiedades e inversiones afuera. Esto refleja un aumento de u$s 12.000 millones en el último año en esos fondos.

Al segundo trimestre, último dato oficial del Ministerio de Economía, la deuda pública total del país ascendía a los u$s324.552 millones, lo que equivale al 95,4% del PBI, es decir, al conjunto de la riqueza que genera el país en 2020. De esta forma, los activos de los argentinos en el exterior superan el monto de la deuda pública total, y equivalen a un PBI.

Un año atrás, sumaban u$s324.165 millones: en los últimos tres meses, el incremento se debió sobre todo a los depósitos fuera del sistema.

Así las cosas, desde 2015, la dolarización aumentó en unos u$s100.000 millones y llegaron al récord de u$s336.224 millones, en septiembre último. Esa cifra representa más de ocho veces las reservas brutas declaradas por el Banco Central que, al 30 de septiembre, sumaban U$S 41.379 millones.

Es un proceso de dolarización que, en rigor, lleva varias décadas, según especialistas, pero que se profundizó en los últimos 4 años.

Las cifras del Indec surgen de los movimientos de la compra- venta de moneda extranjera del sistema bancario y financiero. También de la entrada y salida de fondos y capitales que se cursan a través del Banco Central.

Y de datos suministrados de bancos y entidades del exterior acerca de las propiedades, colocaciones o activos que tienen los argentinos en sus países y de estimaciones de movimientos, como el turismo extranjero.

Una gran parte de esos activos privados externos, más de u$s 233.000 millones, está en monedas y depósitos en dólares en cuentas del exterior, en cajas de seguridad o «bajo el colchón».