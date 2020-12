Luego de una reunión en el Ministerio de Salud, con el subsecretario del área, Gustavo Vera, y el secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaá, las y los delegados de los gremios de salud se manifestaron en contra de la decisión provincial.

Rechimont, dijo que «Salud Pública ya previó toda la logística del plan de vacunación, están esperando la decisión a nivel nacional para ver qué día comienza, pero nos piden a nosotros, a ver de qué manera podemos acordar las licencias que se nos adeudan a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Y nos plantean que los trabajadores de planta permanente puedan tomarse 15 días solamente, hasta que se pueda cubrir la primera etapa del plan de vacunación. Después se iría normalizando la situación, siempre y cuando no haya ninguna contingencia».

«Tenemos que hablar con los compañeros, pero es evidente que los 15 días que proponen no son suficientes, porque tenemos compañeros y compañeras que no han parado de trabajar. Aunque no le guste a la patronal que lo digamos de esta manera, hay compañeros que son precarizados, y desde que empezó la pandemia hasta hoy no han faltado. Salvo los que estuvieron enfermos por Covid, o los que han tenido que estar aislados por contactos estrechos», señaló.

«No paramos».

En esa misma línea, la dirigente señaló que «la realidad es que prácticamente no paramos, salvo algunos compañeros que se han tomado algunos días en noviembre, quienes los tenían. Pero incluso hay compañeros a los que se les deben las licencias profilácticas».

«O hay casos en los que se han tomado las profilácticas y no se tomaron las licencias tradicionales, con casos que les quedaron acumulados 20 días por la antigüedad, entonces el año que viene van a tener una masa días muy grande, que hay que ver como se les devuelven a los compañeros y compañeras, o se les pagan», acotó.

Artículo 28.

Por otro lado, Rechimont señaló que existe un problema «con el artículo 28 de la Ley de Presupuesto, que cercena las licencias de los trabajadores de la administración pública. Antes de la modificación, por razones de servicio no te podías tomar la licencia, pasaba para el año siguiente o te las pagaban, con el artículo 28, ya no te las pueden pagar. De todos modos, la realidad es que los compañeros lo que quieren y necesitan es descansar».

Precarizados.

Finalmente, la representante dijo que «tenemos el agravante de que hay compañeros, que solo tienen la preocupación por el descanso, sino que tienen una inseguridad e incertidumbre, que pasa por no saber que va a pasar con ellos cuando termine la pandemia. Que trabajan y cobran cada tres meses, y esto tiene que cambiar».

«No puede ser que un compañero que es convocado en reemplazo de otro, tenga que esperar tres meses para poder cobrar su salario, cuando ya lo trabajó. Tienen que cambiar los resortes del Estado. Nosotros lo comparamos con las compañeras y compañeros docentes, que realizan una suplencia y a fin de mes cobran, y nosotros tenemos que esperar tres meses o cuatro, para cobrar un mes, o en el mejor de los casos dos», concluyó.

Fuente:La Arena