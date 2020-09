El presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof pusieron en marcha un megaplan de seguridad por casi $38.000 millones para los distritos bonaerenses del AMBA.

Del acto, realizado en la Residencia de Olivos y con interconexión con los partidos de Quilmes, San Isidro y Merlo, también participaron los 24 intendentes que gobiernan los municipios del Área Metropolitana, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja, Máximo Kirchner, entre otras autoridades.

Santiago Cafiero, fue el primero en presentar el denominado Programa de Fortalecimiento de la Seguridad para la provincia de Buenos Aires, con una “mirada integral”, en base a la demanda de vecinos y vecinas. “Para nosotros es importante cumplir con este programa de fortalecimiento a través de la articulación de las tres instancias de gobierno: Nacional, Provincial y Municipal”, afirmó al abrir el acto. El jefe de Gabinete,fue el primero en presentar el denominadopara la provincia de Buenos Aires, con una “mirada integral”, en base a la demanda de vecinos y vecinas.afirmó al abrir el acto. Según dijo Cafiero el plan prevé construir 12 nuevas unidades carcelarias: dos que albergarán a mil reclusos cada una, y otras 10 que albergarán a 300 cada una. Pero además, anunció que se agregarán 5.000 nuevas plazas para reclusos, para “liberar las comisarías bonaerenses”, con una inversión estimada en $20.000 millones. Asimismo, anticipó la instalación de “Paradas Seguras”, a través del Ministerio de Transporte. “Serán 4.000, contarán con botón antipático y cámaras de seguridad”, afirmó Cafiero. A su turno, el presidente Fernández envió un fuerte mensaje para los delincuentes. “Si este plan tiene éxito puede ser que mis palabras a algunos lo disuadas de seguir cometiendo delitos, y puede ser que otros digan, ‘yo voy a ser más vivo que el Estado’. A esos vivos les digo que vamos a ser más implacables con ellos, con el Derecho en la mano, con el Código Penal en la mano, respetando todas las garantías procesales, pero implacables”, alertó el jefe de Estado. El presidente Alberto Fernández lanzó junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof el nuevo Programa de Fortalecimiento de Seguridad por casi $38.000 millones para los distritos bonaerenses del AMBA. ¿De qué se trata el Programa de Fortalecimiento de Seguridad para el AMBA? La iniciativa prevé: 10.000 nuevos policías, que se formarán en academias descentralizadas en los diferentes municipios, durante un plazo de 18 meses de formación para los nuevos integrantes de la Fuerza. 2.200 nuevos móviles policiales. 4.000 Paradas Seguras. 12 Unidades Carcelarias. 3.957 Nuevos efectivos de las Fuerzas Federales en el GBA. El convenio con la Provincia incluye una una transferencia de $10.000 millones para adquisición de equipamiento de seguridad: Chalecos antibalas

Cámaras de Seguridad

Armamento

Municiones

Tecnología analítica aplicada

Móviles policiales Despliegue e incorporación de fuerzas federales en el Conurbano El Gobierno nacional realiza una inversión de $3.780 millones para impulsar el despliegue de fuerzas de seguridad federales en los municipios de la Provincia. Incremento de 100% de Fuerzas Federales en operativos de seguridad, con un total de 3.957 integrantes de las fuerzas más en el GBA.

Operativos comenzaron el 24 de julio coordinados entre Nación, PBA y las autoridades de cada Municipio. INFRAESTRUCTURA -El Ministerio de Obras Públicas invierte $ 20.531 para construcción, refacción y ampliación. -Se construirán 12 unidades carcelarias en PBA. Son 5.000 nuevas plazas con una inversión de $ 12.800 millones. -2 Unidades carcelarias de 1.000 plazas cada una y 10 Unidades Carcelarias (alcaidías) de 300 plazas cada una. -De los 48.565 detenidos en PBA, 5.471 se encuentran en comisarías y uno de los objetivos es ir trasladando a los mismos a las 10 intervenciones de 300 plazas. OBRAS EN COMISARÍAS DEL GBA -Obras en 96 comisarías distribuidas en los 24 partidos del GBA con una inversión estimada de $ 3.072 millones. COMPLEJO PENITENCIARIO AGOTE – Construcción de la primera etapa del Complejo Federal de Condenados de Agote en el Municipio de Mercedes, con una inversión de $ 3.234 millones. – La obra estaba ralentizada desde principios de 2019. Se inició en abril de 2015 y se estima su finalización a comienzos de 2022. – El complejo posee una capacidad para 1.148 internos, que comprende 1.056 plazas y 92 viviendas pre egreso. CENTROS DE AISLAMIENTO SANITARIO COVID-19 – El Ministerio de Obras Públicas se encuentra construyendo en PBA 19 nuevos centros de aislamiento sanitario en 14 municipios, con una inversión de $ 1.425 millones. – Sumarán 465 camas de aislamiento e incluirán el equipamiento médico y los insumos. PARADAS SEGURAS – Se construirán 4 mil paradas seguras, con una inversión de $ 3.370 millones distribuidas en los principales corredores. – Las paradas cuentan con dispositivos de seguridad como: pulsador antipánico de emergencias, intercomunicador conectado a un centro de monitoreo de seguridad, cámara domo 360, reconocimiento facial, wi fi, pantalla informativa, etc.

