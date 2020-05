Hace dos semanas peleaban por sus vidas, uno con un cuchillo clavado en la cara que apenas lo dejaba respirar y el otro con una puñalada en el cuello que lo desangraba hacia la muerte. Ni se conocían, pero ese martes a la madrugada sus historias iban a unirse para siempre al ser víctimas de un mismo delincuente que los había herido para matarlos durante un asalto. “De esta salimos juntos”, dijo uno de ellos, mientras ambos se sostenían las heridas y se daban fuerzas para llegar a la salita de la zona y poder sobrevivir. Y lo hicieron, porque finalmente a los dos les dieron el alta médica tras pasar por varias operaciones en muy pocos días. Hoy ambos agradecen haber tenido la compañía del otro para poder superar el peor momento de sus vidas.

Ellos son Leonardo, de 31 años, chofer de la línea de colectivos 188, y Ariel, de 37, pasajero de ese transporte al cual el último 5 de este mes subió una pareja para robar y en medio del robo, hirió a puñaladas a los dos.

Ese día, el colectivo iba casi vacío. Solo viajaba Ariel, que había subido en la zona de Once luego de salir de su trabajo en un restaurante de Belgrano, donde es cocinero. Su viaje, de casi dos horas, se terminaba en su casa de Montegrande luego de combinar tres líneas. Además, había otro hombre que luego se iba a convertir en un testigo que en medio de la pesadilla logró escapar y que jamás nadie volvió a ver.

Eran los primeros minutos de la madrugada cuando el colectivo llegó a la zona de Villa Fiorito donde subió una joven pareja. Ella fue hacia el fondo y su compañero fue detrás, pero inmediatamente, el hombre sacó un arma blanca de entre sus ropas y golpeó a Ariel, que se había quedado dormido contra la ventanilla. El golpe lo despertó y reaccionó: “No entendía nada y lo vi parado al lado mío. Le tiré una patada y lo insulté, pero me manoteó el celular”, contó Ariel.

“Cuando me estaban robando, el colectivero se dio cuenta y le gritó al ladrón. Ahí el pendejo se le fue al humo al chofer y sin mediar palabra empezó a apuñalarlo. En ese momento yo fui a defenderlo y me di cuenta de que yo también estaba herido, me salía mucha sangre del cuello”, relató la víctima, quien en realidad ahí advirtió que no había sido un golpe lo que había sentido cuando dormía, sino que el ladrón lo había apuñalado.

La pareja de ladrones logró bajar del colectivo y escapó corriendo en medio de la oscuridad. Así fue que el joven cocinero aprovechó y, desangrándose, se acercó al chofer y vio que tenía un cuchillo clavado entre la nariz y el ojo izquierdo.

“El chofer me miró, nos miramos; nos dimos aliento y aceleró. Yo iba parado al lado de él, sosteniéndome la herida y también sujetándolo de un brazo a Leo para que pudiera manejar. Y así llegamos. Dejó tirado como pudo el colectivo en la entrada a la UPA (Unidad de Pronta Atención) y nos auxiliaron”, explicó Ariel, quien sufrió una herida de ocho centímetros de profundidad en el cuello por la cual estuvo internado en la terapia intensiva de una clínica de Quilmes y fue operado cinco veces.

Por su parte, Leonardo contó que al momento de ser apuñalado en la cara, el ladrón quería seguir pegándole, por lo que tuvo que forcejear con el ladrón, con el cuchillo en su rostro y evitando chocar el colectivo.

“Cuando los asaltantes se fueron, yo aceleré e intenté sacarme la cuchilla de la cara, sin saber que en realidad ahí clavada me estaba frenando la hemorragia. Por suerte llegamos rápido a la salita. Yo lo veía a Ariel con tremenda herida en el cuello y me olvidaba de lo que tenía yo”, explicó el chofer, quien aún hoy está sin olfato y con dificultades para respirar y alimentarse por la fractura del hueso maxilar que le provoca dolores en el paladar. “Es muy fuerte lo que vivimos, pero no tengo miedo y estoy listo para volver al trabajo. Espero recuperarme rápido. Y quiero agradecerle nuevamente a Ariel, el pasajero, porque los dos luchamos juntos para vivir”.

Hoy, ambos protagonistas de esta violenta historia se recuperan en sus casas, y desde hoy van a ir a declarar a la fiscalía que investiga el caso para dar más detalles de lo atacantes y como fue el asalto. Los sospechosos, vecinos del lugar donde ocurrió todo, ya fueron detenidos. Se trata de una mujer de 27 años y su pareja, de 24, quienes al momento de ser arrestados tenían sus ropas aún manchadas con sangre de las víctimas.

