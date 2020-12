“Lo único que espero y que me gustaría es que se haga justicia”, dijo este lunes la joven denunciante del abuso, antes de que se definiera la continuidad de prisión en cárcel común de Carlos Nicolás “Junior” Cabrera.

La joven estuvo este lunes en la movilización en el Centro Judicial Santa Rosa, donde enfrentó a los medios de comunicación presente a hizo declaraciones.

«Hasta que no haya Justicia y cada uno de los violadores y abusadores estén donde deban estar no voy a poder estar tranquila, ni yo ni mi familia ni muchas chicas que también lo pasan y por ahí no se animan… es muy fuerte todo esto, y es súper entendible que no quieran pasar por todo esto», sostuvo.

Cuando se le consultó por la decisión inicial de la jueza Florencia Maza de beneficiar a Cabrera, hijo de un conocido empresario del medio, con la prisión domiciliaria, Emiliana Casal Simons respondió: «…no me sentí escuchada, sentí que por el hecho de que sea el ‘hijo de» pesó más que mi denuncia y mi historia de lo que me hizo y me pasó. Me sentí mal y humillada».

La joven volvió a aclarar que tanto ella como su hermana conocían desde antes al Cabrera. «Lo conocíamos desde hace un par de años…no era un desconocido para nosotras, sino no nos hubiéramos quedado a dormir ahí. Había cierto grado de confianza, digamos», indicó.

Emiliana también reveló que habló con otras chicas que habrían pasado una situación similar a la de ella. «Pude hablar con ellas, y no voy a decir sus nombres porque se los prometí…eso me pone muy mal y me dan ganas de seguir con esto porque quiero justicia para mí, y para todas ellas», subrayó.

En relación a la decisión que está por tomar el Tribunal de Impugnación Penal, sostuvo: «me gustaría que escuchen y que piensen bien que no podemos seguir en una sociedad donde hay gente que sigue haciendo estas cosas y seguir en la calle haciendo su vida como si nada…con mujeres que les da vergüenza contarles lo que les pasó a sus amigas y su familia».

