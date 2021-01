El jefe comunal expreso que fue un año muy duro, muy atípico, ¨un año que vino fallado¨. El año pasado termino complicado y arranco complicado, encima de todo ahora los radicales me piden un lugar para diversión de los jóvenes.

Tuvimos un fin de año no muy bueno, se metió el tema del covid en el geriátrico y tuvimos un montón de muertes, 9 fallecimientos que en relación a la población que tenemos es muy duro. ¨Estamos transitando una línea muy finita, los muertos no los cuentan a nosotros¨.

Eran las 11 de la noche y le estábamos dando tierra a los fallecidos por que la funeraria a los muertos por covid los trae más tardes expreso Muller quien aclaro es muy triste ver esas cosas y no es para hacerme la víctima.

Lo único que recibí del concejo deliberante fueron actos discriminatorios de los que no vale la pena hablar y remarco ¨Cuando no tenés argumentos políticos para contrarrestar una gestión van a los ataques personales, van a los ataques de esta manera, buscan como degradar a la persona, le buscan cosas físicas, buscan como denotarlo¨.

Y aclaró que cuando se ínsita a la rebeldía desde la oposición de un concejo deliberante, se expone a que se le digan cualquier cosa al intendente en las redes sociales y los memes no está bueno. ¨El otro día le dije a un concejal en el comité de crisis lo único que hacen es alterar a los jóvenes, alterar a la población¨

Ellos fomentan las juntadas, les enseñan a los jóvenes a transgredir, si te fijas en face lo hacen público, si hacemos un lugar con los protocolos para los chicos del pueblo, en el que haya doscientos, se van a juntar 1200 de la región y que vamos hacer, ¿no los vamos a dejar entrar?

Dicen que, si los corremos de las juntadas, que no están autorizadas, puede ocurrir un accidente, pero si pasa algo la responsabilidad de ellos es por agitarlos, es inducirlos y eso no se puede hacer menos cuando es dirigente político y tiene responsabilidad.

No entiendo por qué lo hacen, ellos tienen hijos, uno de los ediles fue profesor hasta el año pasado y menos mal porque si no que le va enseñar a sus alumnos remarco Muller quien agrego hay un joven de la localidad organizador de fiestas clandestinas que ya le han secuestrado el celular.

Cuando te enfermas te acompañan a la puerta del hospital, si tenés suerte salís si no te dan una cajita de madera y no sabes quién está adentro pero no te ven nunca más, por opinar así me decían que yo asustaba a la gente y que quería generar el pánico.

El virus entro en el asilo y uno o dos resistieron pero después hizo desastre, comentó. La noticia sacudió a la localidad y a la provincia luego de conocerse que fallecieron unos 9 personas residentes del geriátrico.

Podes hacer política como quieras, pero no con la salud, en la política no es todo vale como está la situación epidemiológica no es todo vale.

Muller categorizó como una payasada de los concejales de la oposición el pedido y aclaró «no es que me molesté, pero me incomoda un poco yo pensé que el que ganaba gobernaba y el que pierde ayuda, pero hace de cuenta que le hablas a una pared cuando ya tienen un cassette puesto¨.

Por ahí yo soy el equivocado y lo analizo, en la última video llamada del gobernador con los intendentes solicite la palabra explique el tema y de ahí salió la solicitada firmada por 78 intendentes que están pasando por la misma situación y por la cual se enojaron los amigos radicales.

Al realizar un balance el jefe comunal explicó ¨del 2020 me quiero olvidar, di vuelta la página¨ y detallo: estamos trabajando en la licitación de 8 viviendas, en terminar el SUM , en terminar una playa de estacionamiento para la gente que trabaja en camiones y los sileros que no tienen donde dejar sus carros. Además, está a la expectativa del plan ¨Argentina Hace¨, el cual todavía no firmo como otros intendentes, pero ya hay obras activas como la casa de la cultura.

En referencia a la situación financiera del municipio detallo que tienen el dinero para pagar los sueldos y los bonos además ya compraron una pala mecánica, un tractor que llega la semana próxima y una camioneta. Además, se colaboró con la obra de Deportivo Alpachiri que cumplió 100 años y el año pasado pudo terminar el galpón al cual solo le falta la pintura.

Consultado en relación al año que comienza expreso El mensaje tiene que ser de optimismo, la vida tiene altibajos, tenemos que dar vuelta la página tenemos que ser solidarios, todos hablan de empatía que es una palabra que conocieron ahora. En la pampa somos muy pocos, todos nos merecemos vivir mejor, en una reunión del comité de crisis yo les dije: ¨¿ustedes se piensan que estamos para arruinar a las personas?.