En diálogo con este medio, el intendente graficó «terminamos bien el año, en lo que es el funcionamiento municipal bien, con la expectativa que el próximo año permita desarrollar no solo las obras, que continúan, si bien en forma más limitada, porque lo que es el personal

municipal en parte se ha reducido por las licencias decretadas por la pandemia. Las expectativas son buenas, porque el municipio sigue siendo acompañado por los vecinos de la localidad que se acerca a cumplir con sus obligaciones, nosotros en dar respuesta a esa

obligación, desarrollando social, cultural y materialmente el pueblo».

-¿Ser autosuficiente fue importante este año?

-La idea fue siempre de ser autosuficiente, es lo que se pretendía desde siempre hacer de Guatraché, de no vivir del regalo, del reclamo, del autoconsuelo de que por qué no nos dan, y no mucha publicidad, fijate que no se hace publicidad de nada de lo que se hace, lo que

tratamos es que el vecino vea lo que se hace por sí mismo y no tener que decirlo nosotros que es lo que tiene que ver.

-¿Financieramente llegaron bien?

-Financieramente el municipio está en muy buenas condiciones, por ahí si hay un nuevo cambio en el índice de coparticipación, algunos números podrían ir solucionando, ir corrigiendo algunas diferencias, eso es a futuro, hoy nos manejamos con el acompañamiento del vecino,

con el cumplimiento de la ley de coparticipación de la Provincia y con la administración más o menos buena, que se realiza de los recursos que son de todos.

-¿Siguió con las obras habituales o alguna en especial?

-Este año no hay puntualmente una obra, sino que llevamos adelante la totalidad de las obras que son propias de un municipio, recientemente colocamos algunas cámaras de seguridad más, seguimos con asfalto, cordón cuneta, el parque automotor prácticamente es todo nuevo y en esto tengo que agradecer a los empleados por el cuidado que tienen del mismo, iluminación, en la medida que la pandemia nos permita, tal el caso de querer hacer algunas palmeras para iluminación, quien las fabrica está con dificultades para conseguir la materia prima.

Parque termal.

El intendente Arrese también dio un pantallazo de las remodelaciones que llevan adelante en el parque termal. «La idea es ir acomodando, estamos trabajando sobre la estructura del agua, energético, acomodando algunos de los edificios, que para esta temporada tendremos

seguramente 15 habitaciones terminadas de las 21 que existen en el lugar. Lo mismo con la pileta del mismo predio, se reparará también restaurante y sala de masajes. La idea es volver a tener una pileta cerrada, provista del agua termal, volver a generar esa expectativa de

tener un espacio termal en la localidad.

El parque termal volvió a la órbita municipal hace un par de años atrás, luego de varios cuestionamientos al concesionario de ese momento. «Venimos de una concesión que se había hecho por 35 años y que no estaba hablando de la mejor manera del lugar, que es precioso,

ahora hay que rearmarlo y después, cuando salga a licitación, hacerlo con todas las posibilidades que ofrezca el que quiera licitarlo y con las necesidades de desarrollo turístico que queremos darle desde el municipio.

Laguna.

En cuanto a la actividad en la laguna para este verano, Arrese dijo que «la actividad en la laguna se presenta de un modo complejo, lo que más se consulta es el baile de los domingos, ese día era un punto de encuentro de la zona, no sé si va a variar en la posibilidad de que se realicen las mismas, si se pudiera variar de esa opinión, la primera orquesta que toque va a ser como la fiesta del turismo, porque todo el mundo quiere ir, pero me parece que la actividad va a estar reducida a lo que es lo paisajístico, compartir un asado, meterse en la laguna, la pileta y nada más que eso», concluyó.

Fuente:La Arena