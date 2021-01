El ministerio de Salud informó que el último viernes llegó a los depósitos de la provincia el primer cargamento de suero equino hiperinmune que se utilizará como tratamiento en pacientes con coronavirus, que tengan síntomas moderados o graves, durante los primeros días que cursen la enfermedad.

El ministro de Salud, Rubén Kohan, confirmó la llegada del medicamento. Hace dos semanas atrás se había anunciado la compra. Este tratamiento se utilizará de manera similar a la ivermectina, que se autorizó a partir de este viernes en la provincia. La semana próxima llegarán 1.500 tratamientos.

En cuanto al suero equino, Kohan explicó que “es un diseño Argentino, es un orgullo decirlo y saberlo, en este se ha logrado obtener una concentración de anticuerpos policlonales que tienen una gran selectividad en un dominio llamado RDB, donde el virus ingresa en la celula del ser humano infectado y con la capacidad de bloquear eh impedir el ingreso del virus COVID».

«Este suero no es para todos, como cada uno los fármacos que mencionamos, tenemos ventanas muy cortitas de tiempo para la utilización de diferentes estrategias para cada fase de la enfermedad», aclaró.

En ese sentido, puntualizó que «el suero tiene eficacia aplicado en los primeros días de infección, donde hay alta carga viral y donde los anticuerpos pueden ser muy eficaces».

«No hay evidencias de beneficios en pacientes críticos, que no haya evidencia no quiere decir que no sirva. La ANMAT lo aprueba transitoriamente durante todo un año”, conluyó.

Según el ministerio, el suero equino es una avance en el tratamiento del coronavirus porque es más potente que el plasma y tiene muy buen nivel de seguridad.

Tanto el plasma como el suero equino se utilizan en pacientes internados. El medicamento comprado es el que desarrolla el laboratorio Inmunova, aseguraron fuentes oficiales.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó el uso del Suero Equino Hiperinmune para el tratamiento del coronavirus, que en los estudios clínicos demostró ser seguro y reducir la mortalidad casi a la mitad en los pacientes con COVID-19 severa, según dio a conocer la empresa Inmunova que desarrolló el medicamento.

El suero, denominado CoviFab, fue aprobado por la entidad regulatoria mediante el Registro Bajo Condiciones Especiales, luego de que demostró ser seguro y efectivo para el tratamiento de pacientes adultos con enfermedad moderada a severa en el estudio clínico de Fase 2/3.

El estudio clínico evaluó la seguridad y eficacia del medicamento en 242 pacientes adultos (18 a 79 años) hospitalizados con enfermedad moderada a severa (confirmada por PCR), dentro de diez días del inicio de síntomas, donde a la mitad se le proveyó el suero hiperinmune INM005 y a la otra mitad un placebo.

Se realizó en 19 hospitales y clínicas de AMBA, Neuquén y Tucumán, y el promedio de edad fue de 54 años, con una participación de 65% varones y 35% mujeres.

«El primer paciente se enroló el 1 de agosto y el estudio terminó el 26 de octubre. Recibieron dos infusiones de plasma. La infusión tarda 50 minutos. A los pacientes se los siguió por 4 semanas con visitas claves los días 7, 14, 21 y 28», explicó Gustavo Lopardo, infectólogo y coordinador general del ensayo clínico.

Fuente: El Diario de La Pampa