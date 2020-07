😷👉Esta modalidad favorecer la forma transaccional durante la cuarentena. "Permite recibir pagos con la comisión más baja del mercado, tener la opción de cobrar el dinero de las ventas al instante, 👉Un pago rapido de moneda digital bunker puede generar un auge de ventas sin contacto. 👉Si el usuario abona con crédito, el comerciante puede obtener el efectivo en el momento (opción que no ofrecen las tarjetas a través de terminales POS), 💥 IPERDIBLE Podes usar tu saldo ( AH COBRAR ) en estaciones de servicios y locales adheridos VENTAJAS : 💰 ES TOTALMENTE GRATIS 💰 El CLIENTE PRESCINDEN DE EFECTIVO Y TARJETAS.💰 SEGURIDAD EN EL PUNTO DE VENTA💰 PUEDEN SER UTILIZADO POR EL CLIENTE NO BANCARIZADOS INCLUSIVE 💰 El CLIENTE NO PRECISA CARGA LA BILLETERA, BUNKER LE CARGA 5 MIL MONEDAS VIRTUAL. 💰 DISMINUYE LA POSIBILIDAD DE HURTO Y ROBO. 💰 EL COMERCIANTE PUEDE HACER USO DE SU SALDO A COBRAR EN TODOS LOS COMERCIO ADHERIDO AH BÚNKER SIN COSTO.💰 TE DEVUELVE UN 5 % EN COMPRAS

Posted by bunkerpago on Tuesday, July 7, 2020