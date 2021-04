El gobernador Sergio Ziliotto anunció que llegarán este martes 2.700 vacunas a la provincia. Descartó salir a comprar vacunas en el contexto de escasez e incumplimiento del contrato, además del acuerdo de centralizar la compra con Nación. Por ahora no hay complicación en la cantidad de terapias intensivas.

Ziliotto -en la inauguración de la estación de servicio de Vialidad Provincial- afirmó que aun no se revisará el cronograma de vacunación que postergó por tres meses la segunda dosis, a pesar que China admitió la baja eficacia de sus vacunas.

«El último dato cierto de Sinopharm tiene un 79% de efectividad. No de Sinovac, no hay que mezclar las cosas como algunos medios nacionales quieren mezclarla. Seamos serios», dijo.

«El problema es la Sinovac que ahora descubrieron que tiene un 3% de efectividad. Como no pueden decir nada de la vacuna rusa ahora están apuntando a las vacunas chinas. Sin ningún tipo de fundamento, el único, tener un micrófono», dijo el gobernador que apuntó a la prensa.

«La prórroga de tres meses en la segunda dosis, la decidió un comité de expertos. No estoy en condiciones de decirlo porque no soy un experto. En Argentina si queremos resolver los problemas tenemos que dejar de hablar de lo que no sabemos», señaló el mandatario.

Ziliotto también indicó que los cuestionamientos a la vacuna china surge de que «la niña bonita» que se ponía como ejemplo, por Chile, ahora luego de una alta vacunación «ahora tiene una crisis terminal».

Ante la consulta por la propuesta del diputado provincial Francisco Torroba (UCR), de que la provincia compre vacunas, Ziliotto respondió: «Nosotros analizamos todas las alternativas. En un escenario de falta de vacunas a nivel de mundial donde hay un alto grado de incumplimiento de los contratos firmados por el gobierno nacional, es imposible que salgamos a comprar en este contexto».

«Sabemos que no hay venta de vacunas. Hay una demanda insatisfecha. Y quienes han iniciado de ese tipo de acciones ya están diciendo que en caso de conseguir será para fin de año”, enfatizó.

«De acá a fin de año va a haber un cumplimiento de los contratos que tiene Argentina», consideró.

El gobernador advirtió que «sigue habiendo, sí es cierto, que aparecen intermediarios, chantas, ofreciendo todo tipo de vacuna. Y en esa no vamos a entrar. Porque somos serios: nosotros asumimos la responsabilidad junto con el Presidente y 24 gobernadores que desde un primer momento está centralizada la lucha contra el Covid. Y dentro de esa lucha está la compra de vacunas».

«El Gobierno nacional ha comprado millones de vacunas. No le han cumplido», dijo para reforzar su razonamiento.

Consultado si le ofrecieron vacunas a la provincia, Ziliotto afirmó: «No oficialmente, pero sabemos indirectamente. Siempre aparecen vendiendo cuestiones mágicas”.

Esta semana se inicia la vacunación antigripal: «se hará al mismo grupo al que se está vacunando por covid. Será una semana intensa de vacunación».

Segunda ola, controles y terapias intensivas

En relación al comportamiento del fin de semana, el gobernador subrayó que «hay protocolos que se han dictado, hay protocolos que hay que cumplir, tratando de dar día a día más seguridad a quienes cumplen esos protocolos”.

Aseguró que “desde el Estado se está haciendo, desde el inicio de la pandemia, todo lo posible para que los protocolos se cumplan, y así proteger la salud y la vida de pampeanas y pampeanos”.

Fue cauto al ser consultado sobre el incremento de contagios de COVID, al apuntar que “son análisis que se hacen cada semana epidemiológica”, pero subrayó que para “morigerar la ola expansiva hay que actuar con la mayor de las responsabilidades”.

Ziliotto remarcó que “son tiempos de solidaridad, de empatía, y dejar para otro momento los encuentros sociales, porque entre todos tenemos que conseguir que los chicos sigan yendo a la escuela, que la gente pueda seguir trabajando”.

Precisó que el rol de la policía en el contexto de la pandemia “es el mismo desde el primer día. El Estado tiene distintas alternativas en virtud de cada momento, y en cierta manera si se han intensificado los controles es porque ha habido relajamiento. Lamentablemente hay que tomar estas medidas porque hay que garantizar un status sanitario. Lo dije el otro día, teníamos que cuidar entre todos lo que habíamos logrado, el Estado su parte, y la sociedad la suya”.

Ziliotto también indicó que se sigue la evolución de la ocupación de camas de terapia intensiva con atención y precisó que «la provincia ha tenido el doble de ocupación de camas. En ese sentido estamos tranquilos y trabajando en eso”.

“No podemos hacer futurología, no voy a entrar en la temática del periodismo nacional que parece que entre ellos compiten con que son 20 mil, 30 mil o 50 mil casos para ver quién tiene más rating. Nosotros somos serios, vamos mirando las estadísticas, y estamos tratando de que si hay contagios, esos contagios no lleguen a tener complejidad”, expresó.

Fuente: El Diario de La Pampa