La información fue confirmada a este medio por fuentes del Ministerio de Salud de La Pampa quienes indicaron que los 1.500 tratamientos adquiridos por la provincia en los últimos días llegaron en la mañana de ayer y ya se encuentran bajo la supervisión y el control de la cartera sanitaria.

Si bien la droga ya llegó, ahora Salud trabajará en cumplimentar los protocolos y pasos previstos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para comenzar a utilizar el producto que, a su vez, será sometido a un periodo de análisis a cargo de una Comisión Provincial de Bioética, según indicaron.

Después del anuncio de Kohan, la iniciativa generó fuertes repercusiones alimentadas por los medios de comunicación porteños, quienes cuestionaron la iniciativa de La Pampa de sumar una nueva herramienta para atenuar los efectos sintomáticos de las personas contagiadas de coronavirus durante la etapa inicial de la enfermedad.

Con la llegada del medicamento, la provincia se convertirá en los próximos días en la primera de la Argentina en aplicar la ivermectina bajo receta médica en aquellos pacientes que estén en los primeros cinco días de la enfermedad ya que es «la etapa prematura donde se ve el mayor éxito», según dijo Kohan durante la conferencia de prensa realizada la semana pasada.

Protocolos.

Ante la consulta respecto de si tras la llegada del medicamento el inicio de los tratamientos es inmediato, las fuentes consultadas indicaron que «estamos ahí nomás de comenzar a hacerlo». Es que según explicaron, la cartera se abocará en primer lugar a «concretar los protocolos que hay que cumplir de acuerdo al capítulo de la OMS y la OPS dedicado para el contexto (NdR: el tratamiento de casos de coronavirus» y buscará «no saltear ninguna etapa».

A su vez, este diario pudo saber que Salud someterá el proceso de utilización del tratamiento a una comisión de profesionales expertos en la droga. «Vamos a contar con una Comisión de Asesoramiento externo de profesionales altamente calificados en el tema de la ivermectina», contaron al tiempo que agregaron que para comenzar con la aplicación de la droga «se aguardará la aprobación de la Comisión de Bioética Provincial».

Durante la conferencia de prensa en la que el titular de la cartera sanitaria anunció el uso del nuevo tratamiento, también buscó dar seguridad a la población ante la utilización de un fármaco que aún no cuenta con la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). «Lo haremos con la cautela que corresponde, con la responsabilidad, con un manejo controlado y con el seguimiento de los pacientes», dijo días atrás.

A su vez, respecto de la sustancia que comenzará a utilizarse en la provincia, el ministro había precisado que se trata de la «químicamente pura» y apta «para el uso en humanos», debido a que en la actualidad hay «mucha gente que recurre a moléculas impuras que son para uso veterinario».

Repercusiones.

De esa manera, se espera que los médicos abocados a la atención de pacientes contagiados del coronavirus puedan comenzar a recetar ivermectina en los próximos días y La Pampa se convierta en la primera provincia de la Argentina en hacerlo.

Como se mencionó antes, el anuncio de la provincia generó una fuerte campaña de los medios de comunicación nacionales que no tardaron en apuntar contra las autoridades bajo el pretexto de que la droga no estaba aprobada por la Anmat y había sido desaconsejada por algunos sectores médicos.

«Yo quiero manifestar que no somos ingenuos. Hoy la ivermectina, aún las moléculas que no son aptas para consumo humano, se están consumiendo en muchas partes del país. Esto es una realidad que no podemos ignorar y la provincia lo que pretende es incorporarse en un programa de intervención monitoreado y ordenar su uso adecuado», expresó Kohan en una entrevista en el canal Todo Noticias en la que defendió la decisión.

Confirman 92 nuevos casos

Ayer el Ministerio de Salud confirmó 92 nuevos casos de coronavirus en la provincia luego de analizar un total de 683 muestras, con lo que el índice de positividad se situó en el 13,4%.

Según el reporte sanitario, los nuevos casos corresponden a Santa Rosa (30), General Pico (11), General Acha (12), 25 de Mayo (5), Realicó (4), Rancul (3), Toay (3), Intendente Alvear (2) , Eduardo Castex (2), Catriló (2), Macachín (2), Quemú Quemú (2), Villa Mirasol (2), y un solo caso en las localidades de Alpachiri, Alta Italia, Arata, Caleufú, Doblas, Embajador Martini, Guatraché, Puelches, Trenel, Victorica, Winifreda y Maisonnave.

Así, la provincia lleva reportados 16.189 casos desde el inicio de la pandemia de los cuales 956 permanecen activos y 14.992 se recuperaron. Sin embargo, hay que lamentar que ayer murieron dos hombres: uno de Victorica, de 82 años; y el otro de Santa Rosa, de 85, con lo que el número de víctimas fatales ascendió a 241 desde agosto del año pasado cuando se registró el primer deceso.

Actualmente se encuentran internadas 97 personas confirmadas con coronavirus de las cuales 30 están en el Centro Emergente de Asistencia Respiratoria de Santa Rosa (15 en terapia intensiva, 5 en clínica médica y 10 en modulares), ocho en las terapias intensivas I y II del Hospital Molas, y cuatro en la clínica médica del Hospital Evita. A su vez, 43 personas permanecen internadas en las clínicas médicas de los establecimientos asistenciales de localidades como General Acha, Intendente Alvear, Realicó, Catriló y Macachín, entre otras.

