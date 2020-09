Lionel Messi confirmó que continuará vistiendo la camiseta del FC Barcelona durante la temporada 2020/21. Mediante un comunicado previamente grabado, y publicado por las redes oficiales de Goal, La Pulga aseguró que no se marchará de la institución en la que jugó durante toda su carrera como deportista profesional. De este modo, se ha terminado la tensa situación entre él y la junta directiva encabezada por Josep Bartomeu.

No fueron horas fáciles para el crack argentino. Hace aproximadamente una semana, Lionel Messi expuso su deseo de marcharse del elenco catalán mediante un burofax en donde solicitaba ejecutar su salida unilateralmente. Allí, Barcelona expuso su defensa y aseguró que, en caso de querer irse, el argentino debía abonar una indemnización de 700 millones de euros en concepto de resarcimiento a LaLiga de España.

Qué cambió en la idea de Messi: de decidir marcharse a seguir en Barcelona

Pese a que en la mañana de este viernes fue su padre, Jorge Messi, quien enfatizó en la inexistencia de la indemnización mencionada por Barcelona y LaLiga de España, se especuló con que Lionel saldría de Barcelona, finalmente ocurrió todo lo contrario. En este comunicado, formalizado y enviado a la junta directiva del Culé, se quiso manifestar que el ídolo de la institución se quedará por propia decisión y no por obligación.

Lo cierto es que han quedado echadas por tierra las versiones que indicaban una posible partida de Lionel Messi a otro club. El paradigma del fútbol mundial hubiese cambiado y todo indicaba que Manchester City se haría de sus servicios. Sin embargo, Leo ha tomado la determinación de continuar en Barcelona y seguir viviendo en su residencia ubicada en el municipio de Casteldefels.

Exclusiva con Lionel Messi 🎥 Esta es la entrevista completa que Leo Messi ha dado a Goal para confirmar que se queda en el FC Barcelona.Mil y un titulares del astro argentino.👇 Posted by Goal en Español on Friday, September 4, 2020

“No me sentí solo. Solo no. A mi lado han estado los que están siempre. Eso me basta y me fortalece. Pero sí me sentí dolido por cosas que escuché de la gente, del periodismo, de gente poniendo en duda mi barcelonismo y diciendo cosas que creo que no me merecía. También me sirvió para ver quién es quién. Este mundo del fútbol que es muy difícil y hay mucha gente muy falsa. Esto que ha pasado me ha servido para reconocer a mucha gente falsa que tenía en otra consideración. Me dolió cuando se puso en duda mi amor por este club. Por más que me vaya o me quede, mi amor por el Barça no va a cambiar nunca. Era me voy y me costaba muchísimo. Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último no encontré la felicidad dentro del club””, enfatizó Lionel Messi en diálogo con Goal.

El comunicado oficial de Lionel y Jorge Messi a Barcelona y LaLiga de España

Desconocemos qué contrato es el que han analizado, y cuáles son las bases sobre las que concluyen que el mismo contaría con una «cláusula de rescisión» aplicable en caso de que el jugador decidiera instar la extinción unilateral del mismo, con efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva 2019/2020.

Ello se debe a un error evidente por su parte. Así, tal y como señala literalmente la cláusula 8.2.3.6. del contrato firmado entre el club y el jugador.

«Esta indemnización no aplicará cuando la resolución del contrato por decisión unilateral del jugador tenga efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva 2019-2020».

Sin perjuicio de otros derechos que se recogen en el contrato y que ustedes omiten, es obvio que la indemnización de 700 millones de euros, prevista en la cláusula previa 8.2.3.5, no aplica en absoluto.