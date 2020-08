Días decisivos se vivían en el mundo del Barcelona, todos estaban atentos a la decisión que iba a tomar Lionel Messi respecto de su futuro. Es por eso, que hace minutos, el argentino le comunicó a los dirigentes que quiere dejar el club catalán y comenzar a planear un nuevo futuro.

La noticia tomó por sorpresa a todos, ya que a pesar de los rumores que se venían manejando, la posibilidad de que decidiera seguir en el Barcelona tenía mucho peso. Según detallan medios españoles, Lionel ya habría enviado el burofax a la institución para confirmar su salida.

Messi ya no acudirá a las pruebas este fin de semana ni a los entrenamientos . La decisión es definitiva — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) August 25, 2020

De esta manera, el argentino haría uso de la cláusula que le permite dejar el club al final de cada temporada y se iría por una decisión unilateral tras más de 12 años jugando en La Liga y más de 20 años en la institución. Esto se dio en medio de una profunda crisis deportiva después de varias polémicas derrotas y luego de reunirse con el nuevo entrenador, Ronald Koeman.

Muchos piensan que el detonante no solo fue lo deportivo, sino la manera en la que le comunicaron a su compañero y amigo Luis Suárez que no sería tenido en cuenta para afrontar los próximos compromisos. La prensa española también asegura que Messi no se presentará a los entrenamientos pactados para el próximo lunes.

Reunión de urgencia de parte de la Junta directiva del Barcelona con un ambiente muy complicado en estos momentos. — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) August 25, 2020

Ahora, lo que resta saber es a dónde jugará, el rosarino ya suena en Manchester City, Inter y hasta varios equipos de la MLS están atentos a la posibilidad de contar con los servicios del mejor jugador del mundo. Todo esto se definirá una vez que la decisión se haga pública y dependerá mucho de la comodidad de su familia.