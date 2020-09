Lo dijo la secretaria general de Utelpa, Lilia López al evaluar el regreso a las aulas en la provincia. Les mandaron fotos, videos y audios. «Mucha emoción, mucha emoción en las escuelas», dijo. Los alumnos y las alumnas recibirán charlas de cuidado y serán clave para difundirlo al resto de la comunidad.

En diálogo con El Diario, López explicó que «hubo en varios lugares que pasaron a fase 1 donde las escuelas no se abrieron».

Las dirigentes de UTELPA realizaron un Zoom en horas de la tarde en el que hicieron una evaluación y consultas sobre la vuelta a clases en el territorio provincial.

«En el resto, las que abrieron, hubo mucha tranquilidad. Mucho más que lo que imaginábamos. Quiero destacar el trabajo espectacular que han hecho las compañeras y los compañeros, los trabajadores de la educación», dijo la dirigente ante una consulta de este diario.

«Nos han llegado fotos, videos, de muchas escuelas de la provincia dónde se cumplió con el protocolo: desde la señalética, de cómo han acondicionado los edificios escolares, los elementos de desinfección, el alcohol en gel a la entrada», detalló.

«Todos los pasos (se cumplieron) como lo dice el protocolo», afirmó.

«Es emocionante. Muchos de los videos que nos llegaron, de muchas escuelas de primaria que recibieron con mucha ansiedad, con mucha emoción, mucha emoción en las escuelas por esta vuelta a la presencialidad», dijo Lilia López.

«Lo único que queda y que repetimos como UTELPA es que el protocolo se tiene que cumplir a rajatabla. Si hay algo del protocolo que no se cumple, esa escuela no puede abrir. Ese es el mensaje que llevamos y la tranquilidad a todas las escuelas de la provincia», enfatizó.

Explicó que «no abrieron todos los secundarios porque están elaborando el proyecto para esa apertura. Es decir, el inicio fue muy tranquilo: mañana, pasado, la semana que viene se terminarán de ir incorporaron las otras escuelas que vuelven a la presencialidad».

López dijo que los chicos y las chicas de las escuelas primerias y los colegios secundarios serán clave como agentes de difusión de los cuidados ante la pandemia.

«Esta semana es clave. Porque con los estudiantes se va a hablar mucho de la política de cuidado.

Los estudiantes van a poder replicar en su familia cómo cuidarse. Esto es muy importante ya que vemos que en la sociedad hay poca responsabilidad social».

Dijo que «todo los que nos están sucediendo es porque no hay responsabilidad social. Los contagios que tenemos hoy en la provincia justamente no se dan en los lugares de trabajo: se dan en asados, fiestas, reuniones familiares, ahí es donde se dispara. Nos relajamos de tal forma que no tenemos cuidado».