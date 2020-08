El fútbol en el interior del país va perdiendo color con el correr de los años y parece cada vez tener menos lugar en la memoria colectiva. Son apenas un puñado los historiadores del deporte en la provincia de La Pampa que tratan de mantener vivo el recuerdo de lo que supo ser.

En las últimas horas salió a la luz una película de 12 minutos de duración con imágenes de un partido de fútbol del año 1926. Una verdadera reliquia para los amantes de la historia.

En el marco de los 100 años del club Sportivo Independiente, que se celebraron días atrás, se conoció un video que tiene casi 95 años de antigüedad, donde se pueden observar imágenes de un partido entre el Rojo y Pico FC por el torneo de la Asociación Pampeana de Football.

Fue la primera edición del campeonato de la Liga Pampeana que terminó con el título para Racing de Eduardo Castex, que luego repetiría en 1927.

En la película se observan casi tres minutos del partido entre los “Colorados” de Independiente y los “Blanquinegros” de Pico FC.

En un primer momento se muestra el ingreso de cada uno de los clubes, el saludo a los simpatizantes y luego posan para las cámaras con la formación habitual.

“Los Blanquinegros y Colorados dando las hurras al público que los aclama calurosamente”, dice el videograf.

Posteriormente se hace un paneo general a la gran cantidad de público que se ubicó junto a la barra horizontal que separaba el perímetro del campo de juego.

La imagen muestra una salvada del arquero de Independiente, Díaz, y más tarde un penal a favor del Rojo por una “hand” de un futbolista de Pico FC.

Luego, “Blanquinegro” consigue la igualdad, también a través de un remate desde el punto penal, que cambió por gol el futbolista Farías. El partido terminaría empatado 1 a 1.

Por aquellos años, Sportivo Independiente era una de las potencias del fútbol pampeano. Sería en 1928, dos años después de la filmación, cuando lograría su primer título de la Liga Pampeana.

La película, filmada por la productora cinematográfica Filippini, de La Pampa, descansa en el Museo Regional Adolfo Alsina, dirigido por Gastón Partarrieu.

El video es un oasis en el tiempo que supo emitirse hace más de 30 años en el Ciclo Siglo XX Cambalache, pero nunca más volvió a saberse de su existencia. Su aparición en un VHS y su posterior paso a DVD lo hicieron resurgir del cajón de los recuerdos. Hoy, se lo puede observar en Youtube.

Epecuén, la estrella

Además del duelo entre Sportivo Independiente y Pico FC de 1926, en él pueden verse imágenes de Carhué y la villa Epecuén hace casi 100 años, sin Matadero ni obras de Francisco Salamone: personas en trajes de baño enteros, sombrillas y parasoles hoy vintage, viejas construcciones -que hoy no están- apenas construidas y el lago Epecuén, en toda su extensión.

No tiene sonido, obviamente; por aquellas épocas, el cine todavía era mudo; cuando se proyectaba al público, seguramente se hacía acompañado por un piano que hubiera en la sala.

La película se explica como una suerte de spot publicitario del lugar, solventado seguramente por los dueños de los hoteles y las sociedades de fomento que regenteaban los balnearios de Epecuén. Por ello también se muestran estos espacios de esparcimiento y se filma constantemente a gente joven divirtiéndose en el lugar.

“Para la mayoría de la gente de Carhué, esto parece algo muy lejano. Ellos lo observan con una mirada cómica, pero para aquellos a los que nos gusta la historia es un viaje en el tiempo. Son casi los primeros momentos de Epecuén: las imágenes tienen 95 años y la villa nació en 1921”, cuenta el titular del museo Epecuén, Gastón Partarrieu, en una nota con La Nueva.

“Fue un proyecto sumamente costoso en aquel momento, sobre todo por el uso de ese tipo de tecnología. Lamentablemente, nosotros no pudimos acceder al video original. Ojalá pudiéramos pasarlo a una calidad superior, sobre todo porque se podrían mejorar las imágenes”, explica.

En el video -que hasta incluye un partido de fútbol de la liga pampeana, también en 1926- se pueden ver distintas vistas de la ciudad de Carhué, de sus hoteles y hasta del hospital San Martín.

“Esto se proyectaba en los cines de todo el país, con el objetivo de atraer gente. Mostraban a Carhué como una ciudad, cuando tendría unos 5000 habitantes, concluye.

El video se puede observar en Youtube con el nombre “EPECUEN EN 1926”, que fue subido por la cuenta Museo de Carhué el pasado 14 de agosto.