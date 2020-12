El gobernador dio esta definición la dio al asegurar que no encontró «el andamiaje legal» que le permitió a COSEGA (Cooperativa de Servicios Públicos de General Acha) generar y distribuir.

Ziliotto ya dijo que las cooperativas podrán ser parte de Pampetrol, que pasará a ser empresa de energía con la nueva ley de Desarrollo Energética.

Pero tuvo una dura respuesta a la hora de hablar de la situación de la COSEGA (que produce energía eólica) y de la posiblidad de autorizar a las otas cooperativas en la reglamentación de la nueva ley.

«La ley de Desarrollo Energético tiene un objetivo supremo, para algunos utópico, para nosotros como un gran desafío, que es lograr la soberanía energética en La Pampa», sostuvo Ziliotto al responder a la consulta sobre la nueva norma y la situación de la COSEGA.

«Esto es una tarea de todos… Manteniendo el esquema cada vez más fortalecido de la Administración Provincial de Energía, a las cooperativas se agrega Pampetrol, pero también con el Gobierno nacional a través de YPF, en virtud de su participación accionaria y de la secretaría de Energía”, explicó Ziliotto.

«Nosotros no podemos desarrollar una ley de energía provincial que viole la ley nacional. No conozco ni he encontrado el andamiaje legal por el cual se permitió en un momento que la cooperativa de General Acha, la COSEGA, pudiera generar y distribuir esa misma energía dentro de su jurisdicción. No la conozco, no era gobernador en ese momento”, dijo con dureza el mandatario.

Ante la repregunta (basada en que fue una ley provincial la que permitió la instalación de los molinos de la COSEGA) si se mantenía esa excepción y se iba a permitir a las otras cooperativas generar, dijo: “no está en mi intención violar una ley nacional”.