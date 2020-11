Leopoldo Luque el neurocirujano que atendió a Diego Maradona durante su última intervención quirúrgica habló luego de los allanamientos ordenados por los fiscales Laura Capra, Cosme Irribarren y Patricio Ferrari, en la causa que investiga el fallecimiento del astro futbolístico, y sostuvo: «Lo que hice con Diego y por Diego es lo mejor que se podía»

Sobre los allanamiento, el médico dijo: «Lo que pidieron se lo dimos. Se llevaron la historia clínica de Diego, todos los teléfonos y dispositivos móviles», y sobre su imputación agregó: «Me sorprendió porque cuando Diego fallece, yo llegué al lugar y estaba la fiscalía trabajando y siempre estuve a disposición. Son procedimientos legales que desconozco»

En cuanto a su relación con Maradona manifestó: «Diego odiaba a los médicos, conmigo era diferente porque yo era genuino. Él necesitaba ayuda y tiene autonomía, decide y no es insano. No se lo puedo invadir y para hacer eso hay que evaluarlo psiquiátricamente e ir a la justicia».

«Diego me echó un montón de veces de su casa y después me llamaba. Yo le llevaba un clínico, un gastroenterólogo, lo acompañaba hasta al dentista», remarcó Luque.

Con respecto a como fueron los días previos al fallecimiento expresó: «Es un paciente de alta y todo lo que se logró de ponerle enfermeras y eso fue porque él lo quiso. Yo no puedo obligar a un paciente e internarlo».

«El no estaba tomando más alcohol y las pastillas estaban ordenadas por el equipo de salud mental«, añadió el médico.

En otro orden de cosas el médico negó que haya habido una pelea entre ellos y contó que un día antes de Maradona muriera se levantó de la cama, lo corrió y estaba lúcido. «Es muy fácil hablar de la vereda de enfrente. Yo me banqué esto porque lo quería», remarcó.

Al ser consultado sobre por qué no continuó internado, Luque expresó: «Yo soy médico, no soy ni policía ni juez. A Diego había que convencerlo de mejorar y ¿Cómo lo hacés con alguien así?», y afirmó: «Me tuve que casi cagar a trompadas para poder internarlo».

Y continuó: «Extendí (la internación) todo lo que pude, la excusa para que acepte las enfermeras y los médicos era por lo de la cabeza, pero él ya estaba recuperado».

Sobre la hematoma que tenía en el cerebro y si la operación era necesaria, Luque retrucó: «Yo quiero ver que decían si Diego se moría por una herida en la cabeza, lo de la hematoma se tenía que operar».

En tanto, sobre quién tomó las decisiones subrayó: «Todo lo que se hizo lo decidimos entre todos los profesionales y la familia. ¿No sabían quien era Maradona o solo yo se quien era Maradona?», y añadió: «Él quería una vida que era mala».

«Le cambiamos la vida al final y él se fue. Me decía: ‘¿Luque hasta dónde querés llegar? yo ya sufrí mucho’. Estoy orgulloso de lo que hice por él y no me reprocho nada», insistió el neurocirujano.

«El se estaba castigando de una manera que no lo iba a permitir, pero no como médico sino como amigo. En las buenas estaban todos. Volví a la casa cuando me avisaron que se había encerrado en la habitación».

Además, Luque negó haber llegado a Maradona a través de Matías Morla, y recalcó: «A Diego no le dirigías nada, hacía lo que quería. ¿Cómo le vas a poner una internación domiciliaria a una persona que no quiere ni un acompañante terapéutico?»

Por último, declaró que en el día de su cumpleaños no le gustó verlo en la cancha de Gimnasia y que por eso fue a verlo el lunes previa a la operación, y por último resaltó: «Era un paciente que estaba en condiciones de alta por lo que se lo operó, y necesitaba estar en un centro de rehabilitación pero él no tenía voluntad».