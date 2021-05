Leopoldo Luque, el neurocirujano que atendió a Diego Maradona hasta su muerte, estuvo en La noche de Mirtha con Juana Viale. Deslizó que el genio del fútbol mundial no quería seguir viviendo y que la cuarentena le causó «tristeza».

“Es difícil. Uno trata de entender porque cambió la carátula. Pero no la encuentro. Pensar que es una etapa de acusación me calma la ansiedad. Yo no siento la condena social. Era el médico de confianza de Maradona. La clínica pidió la externación. Diego venía estando mal, con sus problemas de adicción. Pero siempre se reponía”, adujo el médico involucrado en la causa por la muerte del astro que falleció el 25 de noviembre de 2020.

Sobre la intervención quirúrgica a la que sometieron a Maradona días antes de su deceso, se excusó: “Diego tenía algo difícil cuando no quería ver a alguien. Hasta que lo convencí. Y ante los hematomas que tenía en la cabeza, si bien otros médicos tenían otra opinión, en la Clínica de Olivos todos estaban de acuerdo conmigo y decidimos operarlo”.

“Diego me dijo que si se moría era su problema. Diego hizo muchas cosas sin consultarme. Con la cuarentena Diego sintió bastante tristeza”, cerró Luque.

Fuente: Minuto Uno