Desde el Banco de Sangre del Hospital Gobernador Centeno de General Pico, le extrajeron una muestra de plasma a un joven piquense recuperada de Covid-19 para comenzar a tratar a personas contagiadas. Así lo confirmó en diálogo con este medio, Nicolás Marquesoni, titular del sector.

Ayer a la mañana se le extrajo una muestra de plasma a Jessica Pintos, una joven piquense que a principios de abril dio positivo de Coronavirus, luego que regresa con síntomas desde Ecuador. Su cuadro fue de leve a moderado y semanas después, recibió el alta médica.

De manera reciente se aprobó «el protocolo extendido de donación de plasma para pacientes convalecientes para La Pampa».

«La citamos y le tomamos la muestra respectiva para hacer algunos análisis preliminares para ver como están sus anticuerpos, que es lo fundamental para ver si su plasma puede llegar a ser útil en algún paciente que lo requiera. Una vez que eso dé bien, va a ser trasladada a Santa Rosa (el Hospital Molas es el centro de recolección)», dijo el médico piquense.

El procedimiento se hace a través de «una máquina de aféresis que te saca sangre de tus dos brazos; y por un lado te saca la sangre entera y por el otro, en tiempo real, te devuelve los glóbulos rojos y se queda con el plasma, mientras te reinfunde otra solución para reemplazar el plasma».

Muestras

Marquesoni explicó que una persona recuperada de Covid-19, «tiene que pasar 14 días para donar» plasma. La joven piquense, cumple con este requisito, dado que se repuso a mediados de abril.

Hoy se hará otra extracción a otro paciente recuperado, y las muestras luego se enviarán a Bahía Blanca. En caso que los resultados sean los correctos, las personas serán aptas para donar plasma.

«Nosotros hacemos la toma de muestra y en caso de que tenga la cantidad de anticuerpos necesarias, recién ahí la vamos a trasladar al Banco de Sangre del Lucio Molas a donar. Las muestras las tenemos que mandar a Bahía Blanca, porque todavía no contamos con los reactivos en Santa Rosa», explicó.

Eficiencia

Marquesoni además explicó que el plasma no se aplica solo a los pacientes graves, y que aún no está «demostrada la eficiencia» de su aplicación.

«Se debe recalcar que todavía no está demostrada la eficiencia en función de los casos de pacientes transfundidos y curados. Se han curado muchos, pero no se puede saber si es porque se les pasó el plasma o porque tiene más fortaleza unos que otros, o por diferentes factores. Empíricamente todos coinciden en que es de utilidad. No se pueden crear falsas expectativas en la gente, pero es la única arma que tenemos por ahora», marcó.

Por último, subrayó que las personas que padecieron de Coronavirus, son «las que nos pueden ayudar si nos enfermamos», y por ello instó a no estigmatizar ni discriminar a quienes dieron positivo.

«Son esas personas las que nos van a ayudar. El querer saber quien está contagiado no sirve para nada, porque si vos sabes quién tiene y no te lavas las manos, no usas barbijo y no mantenes la distancia social, te vas a contagiar de otro», finalizó.